Un saavedrense brilló en patinaje artístico y se quedó con el oro en los Juegos Suramericanos

El saavedrense Juan Segundo Rodríguez volvió a destacarse a nivel internacional y se consagró campeón en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con 20 años, se quedó con la medalla de oro en patinaje artístico masculino y encabezó el podio argentino junto a Donato Mastroianni, quien obtuvo la plata.

Rodríguez había dado el primer paso hacia el título el lunes, cuando se impuso en el programa corto con 77,10 puntos. Detrás quedaron el brasileño Erik Leite, con 70,12, y Mastroianni, con 69,43.

Este martes, en la definición, el patinador de Saavedra ratificó su rendimiento con 132,57 puntos en el programa largo. Su presentación recibió 85,16 unidades por elementos técnicos y 47,41 por componentes, sin deducciones.

Con esos números, Rodríguez aseguró la medalla dorada, mientras que Mastroianni sumó 116,35 puntos en el programa largo y se quedó con la plata. El brasileño Leite, con 103,03, completó el podio.

"Juan Segundo Rodríguez":

Porque ganó la medalla dorada de patinaje artístico en los #JuegosSuramericanos 2026 pic.twitter.com/ySK9LgpjIW — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 15, 2026

De aquel sueño de chico a lo más alto del podio

Meses atrás, Juan Segundo Rodríguez pasó por Irresponsables, el programa de La Brújula 24, y contó cómo era su presente dentro del patinaje artístico, una disciplina a la que le dedica buena parte de sus días.

Durante la charla recordó su participación en la final de la Copa del Mundo, donde consiguió el tercer puesto. “Ya en sí estar en un torneo de esa magnitud es un lujo”, expresó sobre aquella experiencia internacional.

También reveló parte de la preparación que existe detrás de cada competencia. Rodríguez entrena sobre patines de lunes a sábado, alrededor de dos horas por día, con trabajos técnicos de saltos, trompos y coreografías. A eso le suma preparación física y ejercicios de flexibilidad, además del acompañamiento de nutricionista y psicóloga.

En aquel encuentro también hubo lugar para mirar hacia atrás. Al observar una imagen de cuando era chico, le preguntaron qué le diría a ese nene que recién comenzaba a transitar este camino.

“Que siga metiéndole. Que por más que le cuesten algunas cosas o haya ciertas circunstancias que tenga que pasar, no se va a arrepentir porque es hermoso”, respondió.

Y dejó una frase que, meses después y con una nueva medalla dorada, cobra otro significado: “No solo los resultados, sino también el camino y todo el proceso”.

Fuente: Olé