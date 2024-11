La reacción de Pampita cuando Susana llamó "estúpido" a García Moritán

Finalmente y luego de tantos idas y vueltas, Carolina "Pampita" Ardohain se sometió al mano a mano con a Susana Giménez, donde por primera vez habló de su separación de Roberto García Moritán.

Fueron dos veces las que la conductora de Telefe llamó "estúpido" al exfuncionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta que la modelo finalmente reaccionó.

Es que la diva de los teléfonos no pudo evitar hablar del peso de Pampita, y se lo adjudicó a su ex. "Tenés que agradecerle a ese estúpido que bajaste de peso", señaló la conductora, mientras que la invitada, la cruzó: "Te pido por favor que no le digas así a Rober".

Pampita picante con Susana 🔥

“No le digas estupid@ a Rober”#SusanaGimenez ⭐️

Que Opinas ? pic.twitter.com/zd9XsU9oEI — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) November 18, 2024

Más allá de este momento incómodo, la conductora y modelo habló de su separación, aunque sin terminar de dar precisiones. Al menos, sin los detalles que esperaba escuchar Susana.

"Fue una bomba. Volaron los pedazos para todos lados, y no hubo forma de pegarlos", dijo Pampita sobre el inicio de la crisis matrimonial.

La entrevistada dio a entender que fue ella quien puso fin a la relación, pero sin terminar de confirmar los motivos. "Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo de que estaba todo bien, y era un proyecto soñado", relató.

"No fue por plata", atinó a decir Carlina cuando Susana le preguntó si la separación fue por problemas de dinero o por una infidelidad; es decir que no negó terceros. "No voy a haber mal de nadie acá porque están mis hijos viendo", aclaró.

En tanto, cuando Giménez le preguntó si pensaba darle una nueva oportunidad a García Moritán, Pampita reveló que ya se encuentran divorciados.

"El proceso de la separación los sigo llevando y voy a tener que superarlo, y mientras tanto estoy conociendo a otra persona que me hace bien", dijo la modelo sobre su nueva pareja, Martín Pepa.

Fuente: LB24 / Minuto Uno.