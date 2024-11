Ganó Boca y recuperó terreno en la tabla anual pensando en la Libertadores

Se cortó. La cortó. Una racha. Dos. Tres. Casi todas. Boca volvió a ganar de visitantes después de 11 partidos. Boca volvió a sumar dos victorias al hilo después de tres meses. Boca, en definitiva, volvió a sonreír fuera de casa tras medio año. Pero este 2-0 a Sarmiento no sólo vino a pagar viejas deudas, también lo posiciona en la tabla anual de cara a Libertadores 2025: quedó a dos puntos de una virtual posición de clasificación.

Y todo, después de 45 minutos en el que dio señales del viejo Boca. O en todo caso, del Boca de siempre jugando de visitante. Porque si algo había dejado el 4-1 ante Godoy Cruz en la Bombonera, más allá de los tres puntos que le dieron a Gago la primera victoria de su ciclo, era la sensación de que ahora sí se venía el quiebre, un antes y después. Pero nada de eso se vio en los primeros 45 minutos que se jugaron en Junín.

Tanto, que Boca mereció irse abajo en el marcador. Sí, más allá del gol anulado por el VAR a Gho (por offside de Elías López, que interfiriere al obstruir a Saracchi), Sarmiento había sido muy superior al Xeneize de pe a pa. Y de la mano de un Nico Gaitán imparable. El ex Boca recibió siempre libre a espaldas de Belmonte y fue un problema sin solución para una defensa visitante que otra vez mostró síntomas de fragilidad. Incluso, hasta Brey entró en ese peligroso terreno de la duda y dio rebote en una pelota fácil que pudo ser también el 1-0 del Verde. Quizás por eso el cambio que metió Pintita para el ST fue el ingreso de Rojo por Anselmino. Funcionó.

La otra variante que intentó Gago, pero de arranque (Merentiel adentro del 11 por Miramón), otra vez no le salió. En la planificación inicial, el nuevo DT de Boca no viene dando en la tecla. De hecho, varias veces tuvo que reacomodar sobre la marcha. Con la Bestia le volvió a pasar. De nuevo lo ubicó como enlace, detrás de Cavani, aunque esta vez más acompañado por Pol Fernández. Sin embargo, esa fórmula tampoco funcionó. Aunque es verdad que no tuvo ayuda de Aguirre ni de Zeballos.

No fue casualidad, entonces, que los dos fueran los cambios que siguieron. Fue ahí que Gago volvió a reformular el equipo, con la vuelta de Zenón (para jugar por derecha) y con el reingreso de Miramón (para sumarse a Belmonte y Pol Fernández). Así, Merentiel pasó a jugar más cerca del área, más de Merentiel. Y con ese movimiento general pero también particular, Boca sacó ventaja. Tampoco fue coincidencia.

Es cierto, para marcar el 1-0 con una gran definición, la Bestia aprovechó un mal rechazo de López, pero por entonces Boca ya estaba mejor en el partido. Con un formato más lógico desde lo táctico, el Xeneize había mejorado su fisonomía y también su consistencia. El gol de Merentiel vino a ratificar esa sensación.

Lo que siguió fue un Boca que supo liquidar el partido de contra a través de Zenón (antes del gol, tuvo un mano a mano que definió al palo), quebrar un partido que venía torcido, resetear viejas estadísticas y dar otro paso en la tabla anual rumbo a la Libertadores 2025. No es poco.

