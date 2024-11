La Bombonera, el mejor estadio del mundo según un medio inglés

Ya no es novedad la sorpresa y admiración que provoca La Bombonera, el estadio de Boca, en los futboleros extranjeros, que no están acostumbrados a los modos y la pasión que se transmite en las canchas argentinas. Pero, esta vez, la fascinación fue todavía más lejos, porque el Alberto J. Armando fue elegido como el mejor del mundo en un ranking armado por un prestigioso medio deportivo europeo.

El portal Four Four Two, que se caracteriza por armar este tipo de listados, ubicó al recinto situado en Brandsen 805, en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como el número uno del universo, incluso por delante de otros lugares importantes, tales como el Monumental de River, el Camp Nou de Barcelona y el Signal Iduna Park de Borussia Dortmund.

En este sentido, le dedicaron sendos elogios al ambiente en pos de enumerar las razones por las que encabeza este selecto grupo: "Es una estructura arquitectónica maravillosa, un peregrinaje futbolero que todos los fanáticos del mundo deberían conocer al menos una vez en la vida".

A su vez, valoraron el hecho de que "a pesar de que el espacio era pequeño, el club ideó una solución para construir un tamaño adecuado al terreno que tenían". En tanto, sentenciaron: "El resultado fue una cancha con una forma característica de 'D' y una acústica maravillosa, un caldero apasionante que incorporó el apodo de Bombonera. Es un templo del fútbol, donde Diego Maradona jugó en 1981 y organizó su partido despedida".

Además de ponderar la incondicionalidad de sus hinchas y la vibrante popular, Four Four Two cerró su artículo con una reflexión del tradicional movimiento que realiza la estructura cada vez que Boca convierte un gol: "Un dicho popular de Argentina reza que 'La Bombonera no tiembla, late'. Es un estadio que vive y respira. El efecto que provocan los cantos, los aplausos y, sobre todo, el salto de la hinchada hace vibrar el suelo como un pequeño terremoto".

El Monumental, entre los cinco mejores estadios del mundo

Los hinchas de River también pueden jactarse de la aparición del Monumental en la creme de la creme. El Antonio Vespucio Liberti, que pasó de albergar 66.000 a 84.000 espectadores luego de las reformas realizadas entre el último tramo de la gestión de Rodolfo D'Onofrio y el comienzo de la de Jorge Brito, ocupa el quinto lugar del ranking, delante de Anfield, Camp Nou, Santiago Bernabéu y Olympiastadion de Berlin.

En este caso, las loas de Four Four Two estuvieron apuntadas no solo a la capacidad, que lo convierte en el más grande de Argentina y Sudamérica, sino también al fuerte peso histórico. "En el Mundial de 1978, fue sede de nueve partidos, incluida la final en la que la Selección Argentina venció a Holanda, en una cancha cubierta de cintas de papel. Paul McCartney, Madonna y Michael Jackson, por nombres algunos, han tocado allí a lo largo de los años. Aunque no hace falta poner la música de gol de Tom Hark: los festejos los ponen los Millonarios", concluyeron.

El top-10 de los mejores estadios del mundo según Four Four Two

1 - La Bombonera (Boca).

2 - Maracaná (lo utilizan Fluminense y Flamengo).

3 - Signal Iduna Park (Borussia Dortmund).

4 - Ibrox (Rangers).

5 - El Monumental (River).

6 - Azteca (lo utilizó América y es la casa de la selección mexicana).

7 - Camp Nou (Barcelona).

8 - Tottenham Hotspur Stadium.

9 - Wembley (casa de la selección inglesa).

10 - Giuseppe Meazza (Inter y Milan).

