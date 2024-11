Nueva advertencia del Gobierno por Aerolíneas: "Si no la aceptan los empleados, se cerrará"

En medio de tensiones entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, reafirmó la intención de la administración de Javier Milei de privatizar Aerolíneas Argentinas. El proyecto ya cuenta con el visto bueno de la comisión en Diputados y se encuentra listo para ser debatido en el recinto. Sin embargo, hasta el momento, el oficialismo no ha solicitado la sesión ya que aún no posee los votos necesarios para avanzar.

En tal sentido, Mogetta advirtió que, de no concretarse la privatización, el siguiente paso sería ofrecer la empresa a los trabajadores. Y si estos rechazan la oferta, señaló que directamente se procederá al cierre de la aerolínea. "Si no se da la privatización, intentaremos que la acepten los empleados. Y si no la aceptan, se cerrará”, declaró en una entrevista con Radio Mitre.

Además, recalcó: “Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo del Estado; durante todo el kirchnerismo le costó 8000 millones de dólares al país”. Mogetta sintetizó su postura afirmando que, si los empleados no aceptan la compañía, se iniciará el proceso correspondiente para cerrarla y dejar de financiarla con recursos públicos.

Por otro lado, el funcionario explicó que el proceso preventivo de crisis de la aerolínea aún no ha comenzado, ya que este viernes está programada una reunión entre la empresa y los gremios para discutir el “plan de trabajo” presentado por los sindicatos. “Queremos ver si es viable o factible. En caso de no serlo, se avanzará con el proceso preventivo de crisis, porque es una compañía que no puede cerrarse de un día para otro; hay gente con pasajes comprados que necesita viajar en los próximos meses”, detalló el funcionario. Los gremios, por su parte, se preparan para las negociaciones paritarias que tendrán lugar el mismo día.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta

El conflicto también se ha extendido a Intercargo, la empresa estatal responsable del servicio de rampas y manejo de equipaje, que depende de la Secretaría de Transporte. Durante esta semana, las tensiones en Intercargo escalaron debido a medidas de fuerza impulsadas por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), dirigida por Edgardo Llano, que afectaron principalmente a las operaciones en Aeroparque. Mogetta informó que Intercargo está en “proceso de privatización” como parte de las empresas incluidas en la Ley de Bases para ser transferidas al sector privado.

Sobre la privatización de Intercargo, Mogetta aseguró que, una vez que existan ofertas concretas, se procederá con el proceso. “Claramente es una posibilidad que para 2025 esta compañía ya no dependa del Estado”, indicó el secretario, señalando que la administración está comprometida a avanzar con la venta de la empresa en cuanto se den las condiciones adecuadas.

La situación se agravó el miércoles pasado, cuando un paro de Intercargo dejó a pasajeros varados en aviones al no poder desembarcar debido a la protesta de los trabajadores. Mogetta explicó que trabaja en conjunto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ya ha realizado denuncias judiciales por el conflicto. Además, el Gobierno decidió despedir a 15 empleados de Intercargo implicados en la medida de fuerza y anunció la desregulación del servicio de rampas en respuesta a esta situación.

“La instrucción del Presidente, del ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, y de quien les habla es llevar esto hasta las últimas consecuencias, para que no quede impune y paguen los responsables de esta barbaridad, algo sin precedentes en la historia de la aviación”, sentenció Mogetta, remarcando que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para evitar futuros conflictos de este tipo y asegurar que se mantenga la operatividad en el servicio aeroportuario.

Con información de La Nación