El acierto de Caruso sobre la eliminación de Olimpo: "Asco es poco"

Ricardo Caruso Lombardi lo hizo de nuevo. Días atrás criticó duramente en LA BRÚJULA 24 lo que considera favoritismos en el Federal A, cuestionando las decisiones arbitrales y denunciando la falta de transparencia en los encuentros que involucran a Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.

El domingo, el equipo santiagueño eliminó a Olimpo luego del empate 1 a 1 y avanzar por la ventaja deportiva. El arbitraje fue escandaloso. Joaquín Gil, los líneas Joaquín Badano y Guillermo Yacante, y el cuarto árbitro Gustavo Benites; son los nombres y apellidos de la complicidad que tuvieron para no dejarle cruzar la mitad de la cancha a Olimpo.

"En los 90 minutos, todo fue una locura, pero viene pasando del tiempo. Vino gente de Bahía y no la dejaron entrar, había patovicas en la puerta. No dejaron filmar, si alguien quería grabar, no lo dejaban", declaró Facundo Affranchino post partido, que encima se fue herido por un piedrazo.

Increíble las cosas que pasaron en el Sarmiento La Banda - Olimpo. Acá les dejamos un "Corner" a favor del equipo local.

"El árbitro no nos dejaba pasar la mitad de la cancha, el gol que hacemos creo que arranca de atrás de mitad de cancha. Durante todo el partido nos levantaban la bandera por offside, ninguna jugada nos dejaban pasar, nos hacían foules grosos y no nos cobraban. O al revés. Le dieron un penal a Sarmiento que el foul fue un metro afuera del área", describió.

El mismísimo Caruso Lombardi hizo un descargo en la red social X sobre el escándalo en La Banda que no quedó filmado. Solamente trascendieron algunas imágenes pero no el partido completo.

Pasó lo que todos sabíamos, que a Olimpo lo cagaban , hta cuando hay que soportar esto , a central lo mismo , y así siempre , la culpa es de los dirigentes que viven de primera y levantan la mano , no vayan más a la cancha , el hincha el único que sufre , asco es poco ,

También Olimpo, mediante sus redes sociales, dejó en claro que fue un robo en Santiago del Estero, y esto seguramente le llegó a los "capos" del Federal A, uno de ellos es Pablo Toviggino.

𝗡𝗢𝗦 𝗥𝗢𝗕𝗔𝗥𝗢𝗡 𝗟𝗔 𝗜𝗟𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡



Final de temporada, fue empate 1 a 1 frente a Sarmiento en La Banda.



💛🖤 pic.twitter.com/ZeMU5ErPrr — Club Olimpo (@Olimpo_Oficial) November 3, 2024

Toviggino, originario de Rosario, consolidó su carrera en Santiago del Estero, donde fue dirigente del club Comercio Central Unidos y presidió la Liga Santiagueña de Fútbol. Su influencia en el fútbol provincial ha sido evidente, con Central Córdoba en la Primera División y Güemes y Mitre en la Primera Nacional. Ahora, tras la Asamblea de AFA del 17 de octubre, el dirigente podría ser oficializado como tesorero, consolidando aún más su posición en el ámbito futbolístico nacional.

El pobre resumen de los 90 minutos en La Banda