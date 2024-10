Explosivas declaraciones de Caruso Lombardi vinculadas a Olimpo

Pablo Toviggino, responsable del Consejo Federal y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se encuentra en el centro de una nueva polémica en el fútbol argentino. La cercanía entre ambos dirigentes despierta sospechas, especialmente por la relación que Tapia mantiene con Barracas Central.

Esta situación también se extiende a Toviggino, cuyo vínculo con el fútbol de Santiago del Estero genera críticas, incluyendo las declaraciones de Ricardo Caruso Lombardi, quien expuso en su programa de TN supuestos intereses del dirigente en esa provincia.

Toviggino, originario de Rosario, consolidó su carrera en Santiago del Estero, donde fue dirigente del club Comercio Central Unidos y presidió la Liga Santiagueña de Fútbol. Su influencia en el fútbol provincial ha sido evidente, con Central Córdoba en la Primera División y Güemes y Mitre en la Primera Nacional. Ahora, tras la Asamblea de AFA del 17 de octubre, el dirigente podría ser oficializado como tesorero, consolidando aún más su posición en el ámbito futbolístico nacional.

La crítica de Caruso Lombardi se centra en el equipo santiagueño Sarmiento de La Banda, que compite en el Federal A. Tras perder la final por el ascenso ante Central Norte, Sarmiento busca acceder a la Primera Nacional a través de la “reválida” y se enfrenta en cuartos de final a Olimpo. El primer encuentro entre ambos, tal como lo informó La Brújula 24, terminó 1 a 1 en Bahía Blanca, y Sarmiento cuenta con ventaja deportiva.

La polémica se intensificó al revelarse que los equipos en cuartos del Federal A pueden incorporar dos jugadores por lesión, medida de la que Sarmiento, con dos afectados, se beneficia directamente.

En este contexto, Caruso criticó duramente lo que considera favoritismos en el Federal A, cuestionando las decisiones arbitrales y denunciando la falta de transparencia en los encuentros que involucran a Sarmiento. “El querido Rekers, juez del encuentro entre Olimpo y Sarmiento, jugó 20 minutos de 45 y no le cobró un penal a Olimpo", declaró. También anticipó posibles arbitrajes polémicos en los futuros partidos en Santiago del Estero y cuestionó que los encuentros no se televisen, sugiriendo que esto se hace para evitar que el público vea lo que ocurre.

El próximo duelo entre Sarmiento y Olimpo está programado para el domingo 3 de noviembre, y se espera un clima de alta tensión, especialmente dado que Sarmiento será local y Olimpo necesitará un esfuerzo extra para superar la ventaja santiagueña.

"Hay mucha impunidad"

Esta mañana, el propio Caruso Lombardi redobló la apuesta en el aire del programa "Hora Pico", por La Brújula 24. "Hoy por hoy (Santiago del Estero) parece la cuna de los campeones, porque tienen que subir todos los equipos santiagueños. No hace falta darse cuenta de cómo se manejan, hay mucha impunidad lamentablemente".

"Capaz que uno lo dice para que, por lo menos, tengan algo de dignidad. Y porque hay que prevenir antes, pero con eso y todo, hacen trampa igual. El otro día, la jugada del penal fue penal para Olimpo, más allá de los goles que pueda errar. Es todo ventaja para ellos siempre, para los demás nada", aseveró.

"No hay derecho a que aparezca un equipo que en 6 meses suba dos categorías. Y que de 10 partidos, 9 son todos dubitativos. Es imposible. Y ahora vas allá y son imbatibles, que no dejen entrar a los periodistas, que no haya televisión. Igual es lo mismo, porque con televisión hacen lo mismo", consideró el experimentado entrenador.

Además, reconoció que "tengo árbitros que me llamaron el fin de semana para decirme que por haber dirigido correctamente, los pararon".

Acá, escuchá el descargo completo de Caruso Lombardi en el aire de La Brújula 24: