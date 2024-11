"Nos robaron todo el partido", denunció Facundo Affranchino

Olimpo de Bahía Blanca se quedó sin chances de volver a la Primera Nacional tras empatar 1 a 1 ante Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero, de visitante, por el Federal A. Tras el final del partido, hubo incidentes graves, y Facundo Affranchino, volante del Aurinegro, terminó herido de un piedrazo.

Olé se comunicó con el ex volante de River, que dio un testimonio muy fuerte de lo ocurrido. "Nos robaron todo el partido, después partido hubo gente que se metió al campo de juego que no tenía nada que hacer. Hablábamos con el árbitro (Joaquín Gil) para reclamar. La policía estaba ahí, esa gente entró a agredirnos a golpes de puño y a patadas, de todo. Por eso se desencadenó como un tumulto, donde hubo golpes y desde afuera de la cancha me cayó una piedra en la cabeza, un corte bastante profundo y grande. Había nenes dentro de la cancha, eso me llamó la atención, algunos de siete años, con piedras en las manos. No sé si las tiraron. Se metía el que quería a agredirnos, nadie hacía nada, no había policías que nos protejan. Pero la verdad el piedrazo en la cabeza y el corte es lo de menos", afirmó.

"En los 90 minutos, todo fue una locura, pero viene pasando del tiempo. Vino gente de Bahía y no la dejaron entrar, había patovicas en la puerta. No dejaron filmar, si alguien quería grabar, no lo dejaban", agregó Facundo.

"El árbitro no nos dejaba pasar la mitad de la cancha, el gol que hacemos creo que arranca de atrás de mitad de cancha. Durante todo el partido nos levantaban la bandera por offside, ninguna jugada nos dejaban pasar, nos hacían foules grosos y no nos cobraban. O al revés. Le dieron un penal a Sarmiento que el foul fue un metro afuera del área", describió.

"Pero no hay pruebas porque no dejaron filmar, ni siquiera los celulares, había gente afuera que no dejaba filmar, creo que en esa cancha pasó durante el año", agregó.

El post de Olimpo habla de robo.

Facundo Affranchino herido tras el partido ante Sarmiento de La Banda.

La prensa partidaria de Bahía ratificó que no le permitieron entrar a grabar las imágenes en el estadio Ciudad de la Banda.

Con información de Olé