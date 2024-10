"Soy el hombre de confianza del Presidente en Bahía Blanca", dijo Liberman

El ex candidato a intendente por La Libertad Avanza, Oscar Liberman, habló en La Brújula TV respecto de las tensiones que enfrenta el partido en Bahía. "LLA no tiene internas, lo que hay es una interna en el Nardelismo, es un sector que no tiene nada que ver con nosotros". Y recordó que "esta historia empezó en el mes de diciembre, cuando hicimos una elección excepcional y lo único que propuse era respetar esa regla no escrita de que quien gana tiene la presidencia -del Concejo Deliberante-".

"Si ahora esta gente, especialmente los que vienen atrás, decidieron volverse liberales, está todo bien, aunque yo en ese tipo de conversiones por interés no creo", indicó, con relación al reciente traspaso de dos ediles al sector que lidera María Teresa Gonard. En ese sentido, resaltó: "Yo estoy en el mismo lugar de siempre, soy el hombre de confianza del Presidente y tengo la designación del partido para coordinar todo en Bahía Blanca".

Por otra parte, el economista expresó su descontento con las propuestas que considera insuficientes. "Nosotros venimos a trabajar para la gente, hay que salir de ese escándalo, como este proyecto de -María Teresa- Gonard (sobe la baja de sueldos a los concejales)", manifestó. Y afirmó que "estuvieron tres años como concejales, que no me corran con esta 'medidita', hagámoslo de forma completa con el Municipio también. No me vengas con una cuestión parcial".

"La Libertad Avanza somos nosotros. Mandaron atrás a Mauro -Reyes- y a Vanina -Linzuain-, y trajeron a gente del PRO con nuestro logo", retiró Liberman.

Y añadió: "Yo estoy coordinando el partido acá, tengo la confianza del Presidente, pero lo que más me entristece de todo esto es que se terminan arrastrando a un sistema que fue el que vinimos a cambiar. Que nos hagan perder el tiempo que deberíamos usar en sumar para la gente, en consensuar. Entristece que pongan unos 'pibitos' que no han terminado la carrera mientras le pagan los contribuyentes". "Se ha perdido el respeto con esa tontería de estar vomitando pavadas en las redes".