Agüero: "Para bajar los sueldos en el HCD no hace falta una ordenanza"

Miguel Agüero, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, habló esta mañana con el equipo del programa "Bahía Hoy", emitido por LA BRÚJULA 24.

Primero, se refirió a la ordenanza impulsada por la presidenta del Concejo Deliberante, María Teresa Gonard, que apunta a reducir en un 50% los sueldos de los concejales y a eliminar los cargos heredados.

"Primero aclaro que esto es por una cuestión institucional, pero nada tiene que ver con lo personal. Porque fue el tema principal de noticias políticas en Bahía Blanca. Yo pongo cosas en contraste, pero cuando uno sale a decir esto sin estar asesorado, a veces comete errores no forzados, queda mal y se hiere de alguna manera. Y luego se empieza a salir hacia todos lados, algunos opinan de más, otros que hablan sin saber", consideró.

Y agregó: "Nos metemos en un camino como si fuese un 'loop'. Lo primero que quiero decir es que para bajar los sueldos no hay que hacer nada, no hace falta una ordenanza, se lo baja y listo. En este caso particular, cualquier concejal puede decir que no quiere cobrar y estar ad honorem, no necesita una legislación porque lo permite la ley".

Sobre el ingreso a la planta permanente, otro de los puntos abordados por Gonard, dijo que "cuando dice que tienen que entrar por concurso, está perfecto, aplique el convenio colectivo de trabajo. Es por concurso público abierto o por selección especial, que es por una cuestión de idoneidad. Hay miles de situaciones, pero los únicos dos que nombran personal es el presidente o presidenta del HCD y el propio Intendente, nadie más puede hacerlo. Si ella -por Gonard- quiere hacerlo de esa manera en el Concejo puede hacerlo perfectamente, no tiene que modificar nada".

"El último concurso que se hizo fue en la UNS en la época de Cristian Breitenstein. Lo único que tiene que hacer es aplicar la ley", recordó.

"Cambió la Argentina y hay que aggiornarse a lo que estamos viviendo. Ahora hay mucha cantidad de currículums, entonces se elige. Selección especial es igual a una elección interna, es habitual. Por ejemplo, para un jefe dentro de la Municipalidad se hace una elección interna, el gremio no tiene participación en esto".

"Una ex parienta de la Presidenta -María Teresa Gonard- entró gracias al Artículo 9 y hoy está trabajando. Fue cuando falleció su padre. Pero ahora yo me pregunto, ¿por qué dejamos de ser tan sensibles?"

"Si hay voluntad política se puede hacer, no hay que ser revolucionario, hay cosas para mejorar".

"El momento del país es bastante incierto. Yo no veo bien ni al trabajador, ni al bolsillo, ni la góndola. Si tiramos esto para el público, para que la escuchen, creo que no tiene nada que ver".

"La Municipalidad de Bahía Blanca es la que tiene menos cantidad de trabajadores por habitante. Justo se metió con algo que es muy sensible, el convenio colectivo de trabajo está reconocido internacionalmente. La verdad que molestó, porque no se asesoró".