Gonard: "Deberíamos tener un sueldo acorde al de un empleado de comercio"

La presidenta del Concejo Deliberante, María Teresa Gonard, conversó esta mañana con el equipo periodístico del programa "Bahía Hoy", emitido por La Brújula 24, respecto de un proyecto de su autoría que apunta a que los concejales se bajen el sueldo un 50%.

Primero, consultada por los fundamentos técnicos de la iniciativa, dijo que "obviamente se puede hacer, aunque es importante explicar que no tiene nada que ver los empleados municipales ni del HCD, es solo para las dietas de los concejales".

"Los ediles tendrán que explicarle a la sociedad lo que quieren para Bahía. Pusimos un 50%, pero puede ser menos. En alguna oportunidad lo he propuesto, que fuera de un 20 o de 10%, para empatizar un poco con la gente. Pero la contestación que recibí es que lo hacía porque yo vivía de otra cosa".

"Lo que yo manifesté es que la gente tiene un sueldo mínimo y me parecía importante hacerlo de esa manera", apuntó. Y contó que "el gremio se confunde, no tiene que ver con los salarios de los empleados".

Sobre los haberes de los concejales, señaló que "no ganan todo lo mismo, los que menos ganan están en 3 millones, y ahora con un aumento será un poquito más. Los que tienen antigüedad ganan muchísimo más. La sociedad debería saber cuánto gana cada concejal, al que votó para votar leyes sobre la vida de todos".

"El proyecto habla de varias cosas, no solo sobre la baja de sueldos. Eliminar los cargos heredados como se está haciendo a nivel nacional en todos los organismos, que todos los ingresos a planta permanente sean por un concurso y que todas las personas de la ciudad tengan la misma posibilidad, de entrar por sus condiciones y no por ser familiar o amigo de alguien", aseveró Gonard.

Además, añadió: "Todavía no hemos tenido ninguna reunión, pero en marzo cuando plantee la reducción de dietas me dijeron que no. Deberíamos ser un concejo honorable, como dice el nombre, y tener un sueldo acorde al de un empleado de comercio, tenemos que ser coherentes con lo que decimos y hacemos".