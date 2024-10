Vélez defiende su liderato ante Belgrano en Liniers

Vélez Sarsfield, puntero de la Liga Profesional, se enfrentará este sábado ante Belgrano en Liniers en busca de extender su liderato, en el marco de la decimonovena fecha.

El Fortín llega a este partido después de empatar 1-1 ante River en el estadio Monumental, se encuentra primero en la tabla de posiciones con 37 puntos, tres puntos por encima del escolta Huracán, que viene golpeado tras su eliminación de la Copa Argentina ante Central Córdoba.

El entrenador Gustavo Quinteros realizaría cambios en el equipo: el defensor Aarón Quirós ocupará el lugar de Elías Gómez, quien recibió una sanción por insultar a su director técnico luego de ser reemplazado en el Monumental.

De su lado, Belgrano llega de caer 1-0 ante Platense en el Gigante de Alberdi y se ubica 13° con 25 puntos. El Pirata cordobés contará con una baja en la defensa, ya que Rafael Delgado alcanzó el límite de tarjetas amarillas y en su lugar ingresaría Nicolás Meriano o Agustín Baldi.

Además, el técnico Juan Cruz Real sigue sin poder contar con el defensor Alejandro Rébola, que fue expulsado en el clásico ante Talleres y debe cumplir dos fechas de suspensión, por lo que su puesto será ocupado nuevamente por Mariano Troilo.

El compromiso se disputará desde las 21 (TV: TNT Sports) en el estadio José Amalfitani.

El Rojo quiere seguir ganando

Independiente buscará sumar su tercera victoria consecutiva cuando se enfrente a Godoy Cruz en Avellaneda, por la Liga Profesional.

El Rojo llega a este compromiso luego de superar 2-0 a Lanús de visitante, y a este resultado se le sumó la anterior victoria ante Deportivo Riestra, por lo que cuenta con 25 puntos y se ubica decimosegundo en la tabla.

No obstante el buen presente, el entrenador Julio Vaccari borró a dos titulares por motivos extrafutbolísticos. Marco Pellegrino y Diego Tarzia, piezas importantes en el esquema del DT, además de Santiago Toloza, que no viene sumando minutos, no serán de la partida, luego que se hiciera viral un video en el que se los ve en una fiesta de cumpleaños en un yate junto a una ex participante de "Gran Hermano", Florencia Regidor.

Por su parte, Godoy Cruz viene de ganarle 2-0 a Newell’s Old Boys en Mendoza. De esta forma, acumula 26 puntos y se encuentra noveno en la tabla.

El técnico Daniel Oldrá se verá obligado a realizar una modificación luego de que Nicolás Fernández llegara a la quinta amarilla en el partido ante el Rojinegro, y en su lugar ingresará Juan José Pérez.

El encuentro se desarrollará desde las 19.30 (TV: ESPN Premium) en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Un Ciclón en Mendoza

San Lorenzo visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza en busca de su segunda victoria consecutiva, también por la decimonovena fecha de la Liga Profesional.

El Ciclón llega a este compromiso después de ganarle 1-0 a Barracas Central en el Nuevo Gasómetro y se encuentra vigésimo primero con 21 puntos.

Para este partido, el entrenador Miguel Angel Russo podría realizar variantes debido a que el arquero Gastón "Chila" Gómez sufrió una lesión el jueves pasado; no onstante, el guardameta de 28 años le pidió al cuerpo técnico ser parte del equipo en Mendoza.

Independiente Rivadavia viene de caer 2-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero y se ubica vigésimo tercero con 20 puntos, una unidad por debajo de los azulgranas.

Tras su mal rendimiento ante el Ferroviario, su director técnico Alfredo Berti podría realizar cambios en el equipo.

El encuentro se disputará desde las 21.45 (TV: ESPN Premium) en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza.

Dos necesitados de triunfo

Newell's Old Boys y Sarmiento de Junín se enfrentarán este sábado a las 17.15 (TV: TNT Sports) en el Estadio Marcelo Bielsa, por la fecha 19 de la Liga Profesional 2024.

El Verde necesita un triunfo tras la salida de Israel Damonte y Martín Funes asumió en el puesto de entrenador interino, mientras que el conjunto de Ricardo Lunari busca levantarse tras su caída ante el Tomba.

Cita en Córdoba

Instituto de Córdoba recibe este sábado a partir de las 17.15 (TV: ESPN Premium) a Rosario Central, en un partido que se jugará en el estadio Monumental Alta Córdoba.

La Gloria pelea por meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2025, en tanto el conjunto de Arroyito lleva una campaña más bien irregular.

