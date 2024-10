Reapareció Ernestina Pais: su lucha contra la depresión y el alcoholismo

Después de un fin de semana cargado de información, llega la periodista Laura Ubfal con los temas del mundo del espectáculo, en el aire de "Hora Pico", por La Brújula 24.

Acá te acercamos un resumen con los títulos salientes abordados hoy por la especialista:

García Moritán devoto, internado a U$S 2000 la semana

Puiggari, un reconocido centro adventista en Entre Ríos, no es un lugar al que cualquiera puede acceder. Solo aquellos que pueden costear los U$S 2.000 por semana tienen la posibilidad de internarse en este "Espacio para la Vida Sana". El centro ofrece actividades desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, todas orientadas a tratamientos para dejar de fumar, adelgazar, reducir el estrés o la ansiedad, en un entorno que sigue los principios de la religión adventista.

Entre sus célebres visitantes se encuentran figuras como Diego Maradona, Chano, Eduardo Duhalde, así como políticos, empresarios y funcionarios. Ahora, Roberto García Moritán, exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, ha elegido este centro para recuperarse tras su reciente divorcio y su renuncia, envuelto en sospechas de corrupción. En una entrevista con TeamUbfal en América, conversamos con Lito Rabinovich, periodista y abogado de la región, quien conoce en detalle el funcionamiento de este exclusivo emprendimiento privado que lleva más de 40 años siendo un orgullo de la provincia.

Rabinovich se refirió a las imágenes filtradas, que sorprendieron a muchos. Facu Ventura mostró fotos del exfuncionario participando devotamente en la misa sabatina del centro adventista del Séptimo Día, algo inusual ya que rara vez se difunden imágenes del interior del lugar. Sin embargo, en esta ocasión, las fotos salieron a la luz.

Mientras tanto, Moritán no dejó pasar la oportunidad de enviar saludos por el Día de la Madre a tres mujeres importantes en su vida: su madre, quien se volvió conocida por declarar que fue él quien dejó a Pampita; Milagros Brito, madre de sus hijos mayores, Santino y Delfina; y a la mamá de su hija menor, Anita, de tres años.

🔴MORITÁN INTERNADO EN UN CENTRO DE BIENESTAR ENTREGADO A DIOS



Los detalles del centro en el que se encuentra internado García Moritán tras estar en el ojo de la tormenta.



👉Seguí en #TeamUbfal @laubfal pic.twitter.com/zrjE61DcDi — América TV (@AmericaTV) October 20, 2024

Ernestina Pais: “Estuve dos meses internada en aislamiento total”

Ernestina Pais abrió su corazón en una entrevista con Catalina Dlugi, revelando los difíciles momentos que atravesó en los últimos meses debido a una profunda depresión. La periodista y conductora contó que pasó dos meses internada en aislamiento total, sin contacto con el mundo exterior, ya que no podía usar ni su celular ni su computadora, y tampoco recibía visitas. “Hoy estoy en casa desde el 4 de octubre”, afirmó, marcando el final de un proceso muy duro, pero necesario para su recuperación.

Durante la entrevista, Pais confesó que llegó un momento en que su familia intervino, preocupada por su estado de salud. “Habíamos llegado a un punto donde dijimos: ‘Esto no puede seguir así’. Mi mamá, mi exmarido, el papá de Ben (su hijo)… Todos estuvieron de acuerdo”, relató. En cuanto a su relación con el alcohol, admitió que este tuvo un rol importante en su crisis. “La gente quiere saber si consumía algo. Eso es secundario. El alcohol estuvo muy presente, pero lo que me devastaba era la depresión”, agregó.

Pais explicó que intentó tapar su sufrimiento con trabajo y alcohol, creyendo que de esa forma podría salir adelante. “Nunca había pasado por algo así, pero me di cuenta de que necesitaba ayuda”, reconoció. También resaltó la importancia de reconocer cuando algo no está bien y pedir ayuda. “Cuando no querés salir de la cama y la vida se vuelve insoportable, es momento de activar la alarma y hablar con alguien”, reflexionó.

Después de más de seis meses de tratamiento intensivo, incluyendo dos meses de internación, Ernestina ha aprendido a lidiar con sus emociones de manera más saludable. “Hay gente que lo tapa con lo que sea: alcohol, pastillas, juego, trabajo excesivo. Yo empecé a tapar con alcohol, algo que nunca me había pasado”, confesó. Afortunadamente, el proceso de tratamiento la ayudó a reconectarse consigo misma y encontrar un nuevo equilibrio.

La periodista también se refirió a la relación de la sociedad con las adicciones, señalando que es común estigmatizar a quienes las sufren, pero que muchos callan sus propios problemas. “Este país está enfermo de automedicación”, expresó con contundencia. Finalmente, se mostró entusiasmada por los proyectos que se avecinan, como la celebración de los 25 años de su restaurante, Milion, el 2 de diciembre, y su incursión en la dirección de un filme sobre la historia de su padre, un desaparecido durante la dictadura.

"Yo no podía salir de ese estado y pensaba que lo podía tapar con alcohol o con trabajo, nunca me había pasado y me hizo dar cuenta que necesitaba ayuda" Ernestina Pais en #AgarrateCatalina con @CatalinaDlugi pic.twitter.com/fGyhjRmXVj — La Once Diez (@Laoncediez) October 19, 2024

Un susto para Chiche Gelblung, internado de urgencia

En este sábado Chiche Gelblung tuvo que ser reemplazado al frente de su programa de las tardes de Canal 9, porque fue internado de urgencia en el Mater Dei con un pico de fiebre que alertó a los médicos.

El periodista, de 80 años, llegó al nosocomio con 39 grados y los profesionales decidieron internarlo en terapia, pero con el correr de las horas el cuadro de salud fue mejorando, por suerte.

#TeAvise



Hoy Chiche Gelblung no estuvo en su programa en @canal9oficial por un cuadro de fiebre de 39 grados y su médico le recomendó reposo y tratamiento.

La nota sobre la salud de Jorge Lanata la hicimos con Mercedes Castro.

Muchas gracias por la invitación.

Mejorate Chiche. pic.twitter.com/6QLt2wbn7W — Dr Prof Claudio Santa María (@drclaudiosalud) October 19, 2024

