Las universidades van a un paro nacional durante toda la semana próxima

Los docentes de las universidades nacionales realizarán un paro de cinco días que irá desde el lunes 21 al viernes 25, una continuación de las protestas contra el desfinanciamiento de las casas de estudio por parte del gobierno nacional.

Sergio Zaninelli, titular de ADUNS, señaló en el programa Nunca es Tarde que "es un paro nacional de la Conadu Histórica. Son casi 30 universidades y se profundiza el lunes y martes porque en todas las universidades nacionales paran los no docentes".

"La idea es que sea un paro con actividades como clases públicas, asambleas, movilizaciones, toda una dinámica que visibilice la crítica situación que estamos atravesando", aseguró el gremialista.

Zaninelli dijo que esta medida de protesta "no es solamente por los salarios. La gran movilización que se está dando es producto del despertar de los estudiantes que están luchando por la universidad pública, por la posibilidad de tener una beca y nosotros por salario y presupuesto".

Frente a esta estrategia de manifestaciones contra el ajuste del gobierno de Javier Milei, el titular de ADNUS expresó que se requiere un mayor apoyo de parte de las autoridades universitarias.

"Necesitamos que las autoridades comprendan esta situación y vuelvan a estar con los docentes, no docentes y estudiantes y no apelen al debate parlamentario que va a tener el presupuesto 2025, porque tenemos nefastas experiencias: ley que no lo convence a Milei, ley que veta, y ese veto es ratificado con una minoría absurda en el Congreso", manifestó.

Zaninelli aseguró que "la lucha es ahora, hay que conquistarla ahora. Los trabajadores, docentes y no docentes no pueden esperar, en sueldos estamos más de 55% por de bajo de la inflación".