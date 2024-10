La columna de la Ubfal: impacto mundial por la muerte de Liam Payne

Llega una nueva columna de espectáculos la periodista Laura Ubfal en "Hora Pico". Como siempre, todo lo que hay que saber lo encontrás en el aire de LA BRÚJULA 24. Uno de los temas que desmenuzó Ubfal viene a cuenta de una noticia de impacto mundial: la muerte de Liam Payne.

Recordá que para conocer más de estas cuestiones podés entrar a www.laubfal.com. Aquí te acercamos un resumen con los títulos salientes abordados por la profesional:

La muerte de Liam Payne: una noticia de impacto mundial

"Cuando vimos lo que estaba pasando en Casa Sur, en Palermo, alertamos sobre la muerte de Liam Payne, un cantante del que, hay que decir la verdad, muchos no tenían ni idea quién era; un líder juvenil a partir de su participación en One Direction. Ese silencio de todos los que estaban cercanos a él; desde su novia, que se fue hace pocos días; la anterior pareja, que lo denunció por abuso y hacerle un aborto violento; todas cosas horribles, por lo cual se divide su memoria un poco entre lo malo y lo bueno de este británico de 31 años que, drogado y alcoholizado, se tiró pensando que había una pileta y cayó en el patio interno de este hotel. Hay una investigación policial a partir de que alguien le vende la droga pero, a esta altura, es lo que menos importa de esta trágica noticia que ha recorrido el mundo", expresó la panelista.

La salud de Lanata y un conflicto aún sin resolver

Foto: www.laubfal.com

Sara Stewart Brown (Kiwita), ex mujer de Jorge Lanata, donadora de su riñon y madre de su hija menor, Lola (20) habló en sus redes y salió a explicar por qué decidió usar un poder irrevocable que le otorgó en su momento el periodista. "Lanata pasó bien la noche, por suerte. Hay expectativas y tenemos que estar atentos a eso. Por el lado de las exmujeres, salieron a hablar tanto Andrea Rodríguez como Kiwita, la madre de sus dos hijas. Todas están indignadas con Elba Marcovecchio, por haber licenciado sin goce de sueldo a las personas que trabajaban en la casa de Lanata y ahora salió la madre de Lola a decir que ella tiene un poder irrevocable y que no va a permitir que se despida a la gente cercana que hace muchos años trabaja a su exmarido y que ella entiende que no es lo que hubiera querido Lanata. Por su parte Elba dice 'el poder lo tengo yo, no tengo con qué pagarles y además no me rinden cuentas'. Todo pasa a esta altura por la Justicia, así que veremos qué va a pasar", explicó Ubfal.

El reconocimiento de Mirtha y su defensa de la educación pública

Foto: www.laubfal.com

"Mirtha los instó a seguir luchando, a no bajar los brazos, a defender la educación pública y, tal como estaba previsto antes de este conflicto universitario, fue nombrada Doctora Honoris Causa. Para ella es un orgullo ese reconocimiento. Si hay alguien informada y que iba a alzar su voz por este tema, es Mirtha Legrand", indicó.

La imprevista salida de Cami Homs en “Bake Off”

De ser la mejor, la elegida, la casi profesional, Cami Homs pasó a ser la famosa eliminada en este miércoles de la competencia de pastelería en “Bake Off”. "Ya se fueron siete del concurso. Le tocó a Cami, de quien nadie lo esperaba, pero se desconcentró, le salieron mal las donas y quedó afuera. Esperaremos si hay repechaje", comentó Ubfal.