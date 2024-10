“Me van a matar”: cómo repercutió en Williams la pícara frase de Colapinto

El domingo, la escudería Williams anunció el lanzamiento de una línea de productos oficiales de Franco Colapinto, aunque solo podrán conseguirse en un stand durante el Gran Premio de Estados Unidos. Sin embargo, en una entrevista reciente, el argentino dejó una frase que podría complicar las ventas.

“Me enteré ayer. Lo pusieron en las redes. Está bueno. Lo único que espero que (los fanáticos) no se fundan comprando estas bol... porque me hacen calentar. Porque Williams les puso un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo. Después estamos comiendo arroz. Que compren las cosas truchas, que están baratas y es lo mismo. Me van a matar. No, compren todo lo de Williams. Todavía no sé cómo es. No vi nada”, dijo Colapinto, entre risas, en el medio Corazón de F1.

“Ustedes preguntaron. Nosotros escuchamos”, así comienza un video que publicó el equipo Williams para anunciar que este lunes salen a a la venta los productos oficiales del argentino en su página web. Por el momento no hay novedades del merchandising.

Cuándo vuelve a correr en la Fórmula 1

La próxima carrera de Colapinto será el domingo 20 de octubre a las 16 (hora argentina), en el Gran Premio de Estados Unidos. El viernes 18 de octubre comenzarán las sesiones de prácticas libres, seguidas de la clasificación, el sábado 19.

Con información de TN