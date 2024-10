Un cartonero denuncia al dueño de un local céntrico: "Me discriminó"

Rolando es un conocido recolector de cartón de la ciudad que se gana la vida juntando el material que descartan los distintos comercios (en especial supermercados y autoservicios) para luego venderlo. En diálogo con LA BRÚJULA 24, dio detalles de un episodio que le tocó vivir el fin de semana.

"Todo ocurrió el sábado a las 15:30 estaba sacando cartón de Alsina al 300. Apareció un hombre desde un local de enfrente insultándome, diciéndome que le estaba faltando el respeto por tirarle el cartón atrás de su auto. Después, se bajó del vehículo otra persona para agredirme verbalmente", aclaró, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, prosiguió con la crónica de los hechos: "Llamaron al 911, me sentí humillado, solo estaba en la dársena para sacar el cartón. Hace tres años y medio que estaciono ahí y nunca pasó nada. Esta persona quería que yo hiciera algo para que me metan preso. Son los dueños del comercio de lencería que está enfrente del supermercado".

"Siempre me preocupo de que no les quede nada a ellos, no suelo preparar el cartón sobre la vereda de ellos. Dice que él paga un impuesto para que yo no pueda estar ahí. Llegué con 19 de presión a mi casa", advirtió Rolando, aún conmovido por lo sucedido.

Por último, resaltó que "el policía me dijo que yo estaba trabajando, que me retirara unos metros y me invitó a que haga una exposición por si se vuelve a repetir este episodio. Hoy voy a estacionar más adelante, pero si me lo hubiese planteado de otra forma no hubiésemos tenido problema".