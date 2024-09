“Bajó el precio del kilo de cartón y ahora los supermercados no sacan tanto como antes”

La endeble economía familiar golpea con fuerza en los últimos meses. No existe ningún rubro que pueda escapar de los embates de una crisis que se ha generalizado y se siente en especial en los sectores más bajos de la sociedad.

Rolando es bahiense, tiene 50 años y se dedica a recolectar cartón para luego venderlo. En diálogo con LA BRÚJULA 24, destacó que “la calle está muy complicada, hay más gente juntando menos cartón y pagan poco por la situación económica. Nosotros somos el último eslabón de la cadena”.

“Venían pagando $250 el kilo de cartón en diciembre y hoy están entre 80 y 110 pesos. Hay tres casas de reciclado en calle San Martín y otra en Colón. La única papelera es la que pone el precio. Se saca mucho menos cartón, incluso los supermercados que antes sacaban 800 kilos y ahora solo 300 kilos”, destacó, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, añadió que “ahora hay que andar mucho más para juntar casi lo mismo y ganar menos. Lo que demandaba 8 horas, ahora me obliga a andar por la calle 12 o 13. Junto en mi auto, empecé cuando inició la pandemia cuando mi esposa se enfermó. Antes ella hacía mantenimiento domiciliario”.

“Lo que veo es que día a día vamos un paso para atrás, habrá que salir a hacer otra cosa. A algunos talleres le sacamos los fierros y la chatarra para vender, una parte para ellos y otra para nosotros. En mi caso, pagamos 348 mil pesos, $100 más que el mes pasado. Solo queda ajustarse, no hay otra”, infirió en otro tramo de la nota radial.

Consultado respecto de su familia, Rolando detalló que “mi hijo es mayor de edad, estudia y hace cursos para trabajar de cocinero. Mi señora es diabética, insulinodependiente y tiene que alimentarse con verduras. Antes, cuando era más redituable, hasta los taxistas juntaban cartón. En mi caso siempre me dediqué al mantenimiento domiciliario, electricidad, pintura y albañilería”.

“Tengo clientes fijos que me dan su cartón y si veo que hay más gente necesitada, lo dejo para que se lo lleve esa persona. Salgo todos los días, desde las 9 hasta las 23, no queda otra. Lo más llamativo que me ha pasado es encontrar dinero entre bolsas”, finalizó.