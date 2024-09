Difunden audio en el que Alberto Fernández insulta a Fabiola Yañez

Fabiola Yañez sigue presentado pruebas en la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género que investiga la Justicia hace casi dos meses. La ex primera dama acusa al ex presidente de golpearla, maltratarla, encerrarla e inducirla a perder un embarazo, entre otras cosas, en lo que fue una relación abusiva y dispar durante años, agravándose a partir de 2021, cuando se conoció la foto de la Fiesta de Olivos en plena cuarentena.

La cronología del caso la vienen contando en primera persona los testigos -amigos, familiares, ex empleados y otros sujetos de interés- ante el fiscal Ramiro González, quien lleva adelante las indagatorias y testimoniales. Sin embargo, una parte fundamental de la investigación son las fotos, videos y audios que la querella, a cargo de la abogada Mariana Gallego, entregó desde que Yañez decidió avanzar judicialmente contra el ex mandatario.

El portal de noticias Infobae publicó hoy un audio que está en el expediente y revela cómo era la relación entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez. La grabación es de una conversación en la que la pareja estaba en el chalet principal de la Quinta de Olivos, en el cuarto presidencial. Es decir, no ocurrió en la casa de huéspedes, a donde la ex primera dama se había ido a vivir cansada del maltrato del ex jefe de Estado.

Los moretones que también presentó en la causa Fabiola Yañez



A continuación, el diálogo completo:

Alberto Fernández: Mil de esas me tuve que bancar

Fabiola Yañez: Pero no me fui a acostar con ninguno, boludo…

Alberto Fernández: “Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra”. ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga….¡andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!

Fabiola Yañez: Shhhh, shhh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza.

Alberto Fernández: Pero quedate con ellas, boluda. Qué amenaza…

Fabiola Yañez: Todas las personas que para vos eran una amenaza…

Alberto Fernández: Andá y quedate con ellas, boluda, quedate con ellas y dejame en paz.

Fabiola Yañez: ¿Por qué me tengo que quedar con ellas? ¿Qué comentario hice, tan mal te lo tomaste?

Este material ya está en manos del juez Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González junto a las fotos de Yañez con moretones y otros elementos probatorios. En paralelo, ambas partes siguen presentando testigos y la semana que viene será el turno de los primeros involucrados por Alberto Fernández.

Con información de Infobae