Se conocieron novedades sobre el estado de salud de Jorge Lanata

Jorge Lanata permanece internado en el Hospital Italiano desde mediados de junio, luego de ser ingresado por una infección urinaria que se complicó. En las últimas horas, el hospital emitió un parte médico oficial, el cual fue compartido por su esposa, Elba Marcovecchio, a través de sus redes sociales. El comunicado detalla la evolución del estado de salud del periodista, quien continúa recibiendo atención en la Unidad de Terapia Intensiva.

“El paciente Jorge Ernesto Lanata continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Evoluciona con mejoría de su estado general. Presenta adecuadas respuestas neurológicas y se encuentra hemodinámicamente compensado, sin infecciones activas”, señala el documento oficial.

Además, se destaca que “la función renal ha mostrado una evolución favorable. Además, su cuadro de encefalopatía demuestra mejoría. Continúa en proceso de rehabilitación motora, con tolerancia progresiva a la sedestación y adecuada respuesta a la rehabilitación respiratoria”.

El informe también especifica que “el paciente permanecerá internado en la Unidad de Cuidados Intensivos para continuar con su tratamiento”. Este parte médico lleva las firmas de los doctores Nicolás Ciarrochi, Coordinador de Terapia Intensiva, y Sergio Giannasi, Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital. Aunque la familia del periodista ha mantenido un perfil bajo respecto a su estado de salud, fue su esposa, Elba Marcovecchio, quien decidió compartir el documento, agradeciendo a la comunidad por sus oraciones y al hospital por los cuidados brindados.

Ante las especulaciones que surgieron en los medios, las hijas de Jorge Lanata, Bárbara y Lola, emitieron un comunicado el 15 de agosto, a través de Sara Stewart Brown, ex esposa del periodista, para aclarar la situación. “No solemos hacer esto porque no nos gusta hablar de nuestra vida privada, pero debido a la cantidad de versiones que circulan queremos aclarar: papá NO está intubado, está estable, despierto y sin riesgo de vida”, explicaron en el mensaje.

Por último, las hijas expresaron su esperanza en la recuperación de Lanata, señalando que si todo sigue como hasta ahora, se planea trasladarlo a un centro de rehabilitación en las próximas semanas para completar su recuperación. “Este es un proceso muy lento y hay que tener paciencia, pero estamos confiadas en que va a estar bien. Gracias a todos por la preocupación”, concluyeron, transmitiendo un mensaje de calma y optimismo.

Con información de Perfil