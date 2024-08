Agua en Bahía: “Hoy podemos decir que todas las obras están en marcha”

El subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires, Néstor Álvarez, llegó a Bahía esta mañana y, antes de comenzar con una cargada agenda de reuniones, habló con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24.

Primero, sobre los trabajos que se van llevando adelante, refirió que “hoy tendremos reunión con un comité de expertos, los presidentes de bloques del Concejo Deliberante e instituciones que convocó el Intendente –Federico Susbielles– para dar cuenta de lo que prometimos, que es venir cada un mes”.

“Hoy me acompañan el presidente ABSA y la Autoridad del Agua, la idea es juntarnos, charlar, comentarle los avances e ir evaluando mensualmente cómo vienen las todas obras a las que nos comprometimos”, dijo el funcionario en el programa “Bahía Hoy”.

Consultado sobre los avances, Álvarez explicó: “Hoy podemos decir que todas las obras que estaban paralizadas se reiniciaron, como cambios de cañerías en el centro, la planta potabilizadora ya está casi a full, con un 90% de expectativa para tenerla lista para el verano, lo cual significará un 10% más de potabilización”.

Y agregó: “El acueducto desde el Dique a Grümbein está en un 40%, con la posibilidad de terminar una etapa entera para el verano. Además, el recambio del acueducto de la calle Brandsen ya se inició, son casi 6 mil metros de acueducto, es una obra de 14 meses de duración. Y la buena nueva de esta semana es que terminamos la renegociación con las empresas que tenían la obra de la cisterna en Patagonia, en Chañares y Bosque Alto”.

“Llegamos a un acuerdo con los contratistas y hoy ya van a verse obreros trabajando en Bosque Alto. Eso le aporta a toda la zona alta de Bahía, que no tenía acueducto, con dos cisternas que nos van a permitir almacenar agua en esos lugares”. “Uno de los grandes problemas de Bahía es que no tiene almacenamiento, con lo cual este tipo de obras son muy importantes”, señaló. Y aclaró que “la única obra que va a estar terminada para el verano es la potabilización de un 10% más para la Planta Patagonia y el recambio de cañerías, pero no podemos esperar cambios sustanciales. Y otra obra es el acueducto que va de Grümbein a Punta Alta, que también comenzó en estos días”.

“A la foto de enero, cuando estaban todas las obras paralizadas, hoy podemos decir que están en marcha. El cien por cien del programa de obras está en ejecución. En un mes volveremos a hablar y si Dios quiere me acompañará el Ministro –Gabriel– Katopodis”, apuntó.