Norris ganó en casa de Verstappen

Hubo una victoria arrolladora, festejó el pueblo naranja y el escolta terminó a más de 20 segundos. Hasta hace un tiempito, eso habría sido sinónimo de un triunfo de Max Verstappen (Red Bull). En esta Fórmula 1, que empezó a gestarse antes del parate veraniego y se consolidó al reiniciarse el campeonato, no es así. El que ganó de manera aplastante fue Lando Norris, la celebración fue anaranjada por McLaren -y no por los neerlandeses que copan todos los circuitos- y el segundo, sin chances de pelear por la victoria en el Gran Premio de los Países Bajos, fue el piloto local.

La 200ª largada de Verstappen en la Máxima fue buenísima e hizo pensar que el desenlace podría ser otro. Como le ha pasado más de una vez, un Lando que partió desde el primer puesto se durmió y le cedió el liderato al neerlandés. Eso, combinado con una diferencia cada vez más holgada entre los dos primeros, trajo algunos fantasmas que parecían haber quedado en el pasado (¿se emparejó todo con Max o fue un bluf de algunas carreras?). Por la reacción del británico, quedó asentado que el campeonato está más parejo que nunca.

Norris empezó a descontar segundos, a aparecer en la foto y, antes de que Verstappen pudiera discutir un plan A, B o C con su equipo, se vio superado por un McLaren voraz. El neerlandés trató de mantenerse enchufado, probó con un undercut e hizo todo lo que estuvo a su alcance, pero no hubo manera de responder. “Tuvimos una buena largada, pero no fuimos lo suficientemente veloces. Intenté hacer mi carrera, y esa es la que fue”, admitió luego Mad Max.

La frustración del tricampeón, que a lo largo de la carrera se mostró molesto por la falta de ritmo, y la levantada de un McLaren que se sabe peligroso le dieron otro tinte a la pelea por la copa. Ahora, la distancia entre Verstappen y Norris es de solamente 70 puntos (295 a 225). Y a no dejar afuera a Ferrari, que metió un grandísimo tercer puesto por obra de Charles Leclerc, 3° en la general con 192 unidades…

Con nueve fechas en el tintero, y un más que especial GP de Italia que se avecina (los tifossi estarán esperando una victoria de la Scuderia en Monza, el próximo fin de semana), la punta del campeonato está más al rojo vivo que nunca.

Fuente: LB24 / Olé.