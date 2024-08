La nueva vida de Mónica: la bahiense operada tras compartir su historia con La Brújula 24

Cecilia Corradetti / La Brújula 24 / [email protected]

Con un “Gracias” inmenso que salió desde lo más profundo de su corazón, dirigido a una gran cantidad de personas que colaboró para que, por fin, pudiera ser intervenida, Mónica Pasqualini, la auxiliar bahiense que recurrió a La Brújula 24 para compartir su desesperación por la burocracia que impedía la cirugía de corazón que necesitaba, relató que ya fue dada de alta y está en su casa recuperándose.

“Gracias. Gracias infinitas al medio que me ayudó a visibilizar la historia. Agradecida a la vida, por todo lo que me dio y me sigue dando, a mi familia, amigos, conocidos y a todas las personas que de una u otra forma se involucraron en esta movida que fue larga pero tuvo un final feliz”, dijo.

“Ahora desde casa, a recuperarme, para que muy pronto pueda volver a mí vida normal. Nuevamente gracias y mil gracias”, reiteró Mónica, protagonista de una historia que fue publicada el pasado 17 de mayo y que, a los pocos días, varios medios se hicieron eco. Finalmente, las autoridades de IOMA accedieron a la autorización de las dos prácticas quirúrgicas que debía realizarse en Buenos Aires, ambas sumamente costosas.

Leslie, hija de Mónica, fue quien compartió en sus redes sociales imágenes de la vuelta a casa de su madre. Subió a Instagram fotos familiares con un enorme cartel de “Bienvenida” y un texto conmovedor.

Mónica, ya operada, junto a su hija y esposo

“Hoy, a 40 días de la operación y ya con mamá en casa, quiero decir algo simple y valioso: gracias”, escribió la joven.

“Mensajes de apoyo, llamadas de familia, amigos, compañeros de trabajo. No hay palabras suficientes que puedan expresar lo que significaron para nosotros. También quiero destacar y agradecer a cada uno de los médicos y equipo de salud que hicieron posible la recuperación”, sostuvo.

“Por último, pero definitivamente no menos importante, a los periodistas que pusieron su granito de arena y que incluso hoy siguen llamando para saber cómo se encuentra mi mamá. Abogados, la Defensoría del Pueblo y a todos ustedes, gracias”, concluyó.

Cómo fue la historia

Desde agosto de 2023, cuando comenzó su odisea, la paciente no recibía respuesta de IOMA para lograr ser intervenida en Buenos Aires por el doctor Hernán Del Percio en el sanatorio Güemes. En Bahía Blanca, sus médicos cardiólogos son los doctores Juan Pablo Barrios y María José Estebanez.

El diagnóstico era severo y se agravaba día a día: coartación aórtica y estenosis aórtica bicúspide severa. Previo a la cirugía, casi no podía caminar porque sufría disnea y dolor de pecho.

“La única solución es la cirugía, necesito un stent para la coartación aórtica y válvula para un cambio de válvula aórtica. IOMA no me está autorizando las prótesis que necesito. La lucha empezó en 2023 y, desde entonces, mi salud va desmejorando”, sostuvo a este medio en mayo pasado.

“Hice amparos, medida cautelar y denuncia penal por desobediencia a la justicia y abandono de persona. Hasta ahora sigo sin poder ser intervenida. IOMA no apeló a la cautelar, sino que reconoció el problema y también admite que debe cubrir el 100 por ciento de todo lo que necesito para operarme”, amplió.

Inmediatamente al ser consultados por La Brújula 24, voceros de IOMA aseguraron que harían el pertinente reclamo en la dirección correspondiente para mover el expediente y que el tema pueda solucionarse. “Estamos en espera de cotización, en busca de oferentes para la compra del material que necesita la paciente”, habían señalado.

También había trascendido que los costos de la intervención eran “elevadísimos”.

La cirugía exitosa se llevó a cabo el pasado 27 de junio.