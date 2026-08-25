Meses sin cobrar: el dramático relato de una acompañante terapéutica que reclama respuestas a IOMA

Una nueva protesta contra IOMA se realizó este martes por la mañana en Bahía Blanca, esta vez encabezada por acompañantes terapéuticas que reclaman por importantes atrasos en el pago de sus honorarios. La convocatoria reunió además a afiliados, familiares y prestadores afectados por distintas dificultades con la obra social bonaerense.

Eliana Luengo, acompañante terapéutica, explicó en diálogo con el programa "La Peña de Homero", por La Brújula 24, que los inconvenientes con los pagos llevan tiempo y que, si bien en algunos momentos la situación logró normalizarse parcialmente, ahora las demoras volvieron a acumularse. “Hay prestadoras y acompañantes terapéuticos a quienes les deben de 2025. En mi caso me deben desde abril”, señaló.

Según afirmó, una de las principales dificultades se presenta con las prestaciones otorgadas mediante amparos judiciales. Luengo sostuvo que desde IOMA les manifestaron que esos expedientes suelen quedar relegados dentro del circuito de pagos. “Nos dicen que no les gusta pagar los amparos porque fueron prestaciones que tuvieron que cubrir por una orden judicial”, aseguró, y remarcó que las decisiones económicas se toman en la sede central de La Plata.

La profesional indicó que actualmente acumula una deuda cercana a los $4 millones y advirtió que, pese a la falta de cobro, muchas acompañantes continúan trabajando para no interrumpir tratamientos. “Ponemos el cuerpo y seguimos yendo porque sabemos que el paciente lo necesita. También entendemos que las familias no pueden afrontar ese gasto”, explicó.

Luengo remarcó además que reemplazar a un acompañante terapéutico no resulta sencillo debido al vínculo que se establece con cada paciente. “No todas las acompañantes son para determinados pacientes. Hay que generar un vínculo y una transferencia. No es simplemente ir a trabajar”, señaló. También cuestionó el valor reconocido para las prestaciones comunes y afirmó que actualmente la hora se encuentra en torno a los $6.185.

La movilización bahiense se realizó en simultáneo con reclamos en Mar del Plata y La Plata. De acuerdo con Luengo, desde la delegación local pueden elevar y visibilizar planteos, pero las definiciones sobre los pagos dependen de las autoridades provinciales. “El botón para pagarnos está en La Plata”, graficó.

El reclamo de las acompañantes terapéuticas se suma a las protestas que en las últimas semanas realizaron otros sectores vinculados a IOMA en Bahía, entre ellos trabajadores y familias relacionadas con instituciones prestadoras. Los manifestantes aguardan ahora una respuesta desde la conducción provincial y anticiparon que continuarán reclamando si no se regularizan las deudas.