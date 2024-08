La drástica decisión que tomó la boxeadora italiana tras perder ante su par argelina

Continúa la polémica en torno al boxeo femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024 después de que la boxeadora Angela Carini decidiera abandonar su pelea ante la argelina Imane Khelif, quien el año pasado falló pruebas de género en una competencia de la Asociación Internacional de Boxeo (AIB). Tras su presentación de apenas 46 segundos, ahora la nacida en Italia informó que tomó la decisión de abandonar el boxeo.

“Ya no tenía ganas de pelear después de menos de un minuto. Recibí un golpe en la nariz y perdí el equilibrio, no respiraba así que dije basta”, le dijo Carini al medio italiano La Stampa y agregó: “Quería subir al ring. Pensé en mi padre, que es un ejemplo de vida para mí, y en los esfuerzos que hice para estar aquí”.

Destacó que nunca se quejó porque respeta la reglamentación y que, si Khelif llegó hasta los cuartos de final, “es por alguna razón”. “No soy nadie para juzgar. No soy nadie para tomar una decisión. Si esta chica está aquí debe haber una razón. Luché y subí al ring, como debía haber hecho. Nunca protesté. Nunca dije una palabra. Me adapto a las reglas, no decido”, aseguró.

Además, se arrepintió de no saludar a la argelina tras el final de la pelea y aseguró que no tiene nada en contra de ella. “Cometí un error, salí del ring por ira, pero no hacia mi oponente. No hubo ninguna irregularidad. Con toda mi determinación y terquedad, no pude seguir adelante. Ahora digo adiós al boxeo”.

Con información de TN