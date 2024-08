El puma Álvarez Fourcade: “Nos chiflaban en cada partido, no sólo contra Francia”

Santiago Álvarez Fourcade, capitán de Los Pumas en su versión Seven, habló con LA BRÚJULA 24 tras la participación del equipo argentino en los Juegos Olímpicos que tuvieron desarrollo en Francia. “Acá estamos en el país, descansando y disfrutando un poco de estar en casa de vuelta”, comenzó expresando el deportista bahiense en la charla con “En buenas manos”, con la conducción de Diego Vita.

“Creo que todavía no dimensioné lo que fue nuestra participación en los Juegos Olímpicos. Todavía con esa tristeza y esa amargura de cómo nos fue. Esperábamos mucho más de lo que logramos pero yo creo que con el tiempo nos vamos a dar cuenta de la importancia de ser olímpico y también del año que tuvimos. Este último juego tal vez tapó un poco lo que hicimos en la temporada, que fue haber terminado primero y eso para nosotros es algo increíble”, indicó.

Consultado sobre cuáles fueron los motivos que derivaron en la participación que tuvo el equipo en la cita olímpica, señaló: “Son torneos. En el Seven es todo sorpresa, cualquiera le pude ganar a cualquiera. El partido de cuartos con Francia fue el más importante que tuvimos y regalamos un tiempo entero donde nos fuimos 21-0 abajo; en el segundo tiempo quisimos remontarlo, y estuvimos bastante cerca”.

El hecho de tener al local como adversario permitió comprobar el clima hostil con el que una parte del público trató a los deportistas argentinos. Se vivió en el fútbol y, tal como dijo el bahiense, el rugby no fue la excepción. “No sé por qué hay tanta rivalidad. Nos chiflaban en cada partido, no sólo contra Francia. Sabíamos que algo de eso iba a haber, pero no nos imaginábamos que fuera tan así. De todas maneras hubo un lindo contexto, el estadio estuvo repleto de gente y los franceses son bien pasionales, como los argentinos”.

Sobre la intervención en los JJOO, reflexionó: “Los momentos olímpicos son únicos; dentro de la villa, en la cancha, se vive diferente y se respira otra cosa”.

La entrevista completa con el puma bahiense Santiago Álvarez Fourcade