Alejandro Montecchia recordó en La Brújula 24 la obtención del oro olímpico en Atenas

Desde hace veinte años, el 28 de agosto es un día especial para todos los argentinos, en especial para los amantes del deporte y, particularmente, del básquet. Hoy se recuerda la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas (Grecia), que ganó el equipo liderado por Rubén Magnano que supo ganarse el mote de “Generación Dorada”. Y para los bahienses, considerada la “capital nacional del básquet” y con tres nativos de esta ciudad en ese selectivo albiceleste, la alegría y la emoción son por demás desbordantes. Este miércoles, Alejandro Montecchia, uno de esos tres abanderados bahienses habló con LA BRÚJULA 24 para recordar la hazaña olímpica.

“Hoy es un día normal. Lo único es que tengo explotado el teléfono de mensajes, pero la rutina es más o menos la misma. Es una fecha especial. Generalmente agosto, en los últimos veinte años, viene siendo un mes especial porque los recuerdos afloran mucho de ese juego olímpico. Es un día más rato que otros”, expresó el “Puma” al equipo periodístico de “En buenas manos” que lidera Diego Vita.

“Para cualquier deportista que consiga una medalla de oro olímpica, ese día es el más importante de su carrera. Para mí fue eso, ya había cumplido todo con el sueño de participar de un juego olímpico. Pero terminar colgándome una medalla de oro era totalmente impensado años atrás”, agregó.

Montecchia dijo que los recuerdos a grandes rasgos permanecen, pero no cada detalle. “Lo que uno vivió con sus propios ojos quedan flashes. Uno va recordando más con los videos que se van difundiendo”, indicó.

El partido final con Italia, consagratorio para la obtención de la medalla dorada, fue uno de los pasajes cruciales de la gesta deportiva en Atenas. “Todo el torneo tuve la confianza de tirar pero en ese momento entraron tres consecutivos que fueron clave pero nunca duré de tirarlos. Era un poco el libreto del equipo, que contaba con mi lanzamiento exterior. Si lo tenía lo tomaba y todos sabían que podía ser así. Tenía compañeros como Fabri (Fabricio Oberto), como el Colo (Rubén Wolkowyski), como Luis (Scola) que te hacían bloqueos que te dejaban prácticamente solo para tirar. Estaba todo preparado para que se pueda llegar a cumplir”, explicó.

Entre anécdotas que se fueron desgranando en la charla, Montecchia sostuvo que esta última semana no dejan de llamarlo para realizar entrevistas motivadas para recordar la hazaña olímpica.

En noviembre próximo, los 12 jugadores que formaron parte de aquel plantel y los integrantes del cuerpo técnico, volverán a reencontrarse. “Hace veinte años que no nos vemos las caras los 12 en un mismo lugar. Increíble. Nos fuimos a juntarnos de a grupitos pero los 12 no hemos vuelto a coincidir”, señaló. Ese reencuentro se verá coronado con un viaje que harán a una provincia argentina “a disfrutar y ponernos al día”, dijo el “Puma”. “Creo que estamos esperando con mayor ansiedad ese viaje que el partido del 2 de noviembre, para el que vamos a tratar de llegar más o menos bien físicamente para no pasar papelones”, amplió.

Montecchia no estuvo solo en Atenas. Emanuel Ginóbili y Juan Ignacio “Pepe” Sánchez fueron los otros dos alfiles de la garra bahiense que formaron parte de la denominada Generación Dorada. “Hay una foto que me sacó un fotógrafo italiano donde estamos los tres abrazándonos en mitad de cancha, poco antes de terminar el partido, y es espectacular”, recordó.

Recordó el vínculo especial que lo une con “Manu” y “Pepe”. “El momento fue muy emotivo porque salimos del mismo club y de verlos crecer, porque a Manu lo conozco desde que era muy chiquito, cuando empecé yo a jugar en Bahiense. Mi conexión con la familia Ginóbili fue desde el minuto cero en el club. Pepe llegó más tarde pero también lo vi crecer. Luego ambos pegaron el salto hasta que jugaron en la Liga Nacional. Coincidir los tres en la Selección y con el logro más importante del básquet argentino es muy emotivo”, manifestó.

En la entrevista con LB24, Montecchia recordó la anécdota de la medalla que le entregó a Magnano, el DT. “Yo mandé a hacer una réplica de mi medalla para regalársela porque vi una nota previa a Río 2016 donde un periodista le pregunta dónde tenía en su casa guardada la medalla y Rubén le contesta que no tenía porque sólo los deportistas recibían medalla. Ahí se me encendió una luz interior y dije que tenía que regalarle a Rubén una medalla para que él también tenga la suya. Si no fuera por él, mucho de lo que conseguimos no se hubiera logrado”, indicó.

