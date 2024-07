No entregan licencias: no hay información de Nación de cuándo se podría solucionar

Martín Pacheco, subsecretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad, se refirió esta mañana en el programa “Bahía Hoy”, por LA BRÚJULA 24, a la falta de entrega de las licencias de conducir en la ciudad.

Tal como indicó este medio la semana pasada, los reclamos de bahienses se siguen multiplicando. Y se espera que la Provincia habilite la vigencia de una acreditación provisoria.

“Seguimos sin plásticos, seguimos esperando poder regularizar la situación. La Agencia Nacional de Seguridad Vial no los está enviando, por ende la Provincia no se los manda a los municipios”, refirió. Y agregó: “Entendemos la queja de la gente, pero no es culpa del Municipio, porque la licencia es nacional”.

Consultado respecto de las posibilidades de los conductores, Pacheco comentó que “no puede manejar lamentablemente y no le podemos dar ningún papel. El tema es que la gente tiene 30 días para renovar la licencia y por ahora no se cumplieron esos días, es entendible que la gente quiera circular con el carnet. En este caso dependemos de que Nación envíe los plásticos”.

Y sobre la chance de implementar un carnet digital, apuntó: “No depende del Municipio, las licencias son provinciales y no está adherida a la app Mi Argentina. Se lo solicitamos en el mes de enero, cuando ya estábamos sin plástico, pero por decisión política eso no ha ocurrido”.

Más frases de Pacheco en el aire de La Brújula 24

“Entiendo la preocupación, estamos todos los días pensando en cómo dar respuesta”.

“Por el momento seguimos imprimiendo categorías profesionales, para esas personas hay un resguardo de plástico que vamos entregando día a día, pero el tema es para el ciudadano común”.

“Nosotros tenemos que poner la cara para explicarle lo inexplicable a la gente, pero no depende del Municipio. No hay novedades, dicen que están a la espera de que llegue a ellos (Provincia), pero hace más de 15 días que reclamamos y seguimos a la espera”.

“El Intendente nos pidió que busquemos la forma de solucionarlo cómo sea, aunque legalmente no podemos hacer otra cosa, seguimos haciendo el trámite normalmente, pero queda por finalizar el tema del plástico”.

“Estamos en la era de la tecnología, tendría que ser virtual y los datos cargarse rápidamente en los Tribunales de forma digital, sería mucho más transparente”.