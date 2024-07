“Cuando los hospitales tuvieron sobrefacturación, los trabajadores no fueron reconocidos”

La delegación bahiense de la Confederación General del Trabajo emitió un comunicado en las últimas horas cuyo título es “No a los despidos en el Hospital Privado del Sur”. En diálogo con LA BRÚJULA 24, uno de los referentes de la histórica central sindical en la ciudad, Miguel Aolita, describió su preocupación por la acuciante situación que se vive en el área de salud de la ciudad.

“Nos solidarizamos con quienes fueron despedidos, quienes están llevando adelante los reclamos pertinentes. La paradoja es que el valor humano de los que trabajan en los hospitales en época de pandemia era lo que se resaltaba por su dedicación, poniendo gran empeño para salvar vida y hoy ante una crisis, la variable de ajuste es la reducción de personal. Los directores debieron haber analizado alguna otra alternativa”, consideró Aolita, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, infirió que “los compañeros del sindicato de Sanidad tienen la mayor información, más allá de que integran la CGT. El fin de semana hablé con Hugo Modarelli, que están en plenas reuniones, nosotros les brindamos el apoyo a los compañeros. Somos 82 gremios que integran la CGT y le damos el respaldo a pedido de cada uno de ellos cuando surge un conflicto. Sanidad nos solicitó que los ayudemos, es algo normal que se emita un comunicado de solidaridad con el trabajador despedido. Esa es nuestra preocupación”.

“Los primeros despidos en este caso del hospital fueron los que se manifestaron por el atraso de salarios, suena a una represalia. Esos compañeros y compañeras, en la pandemia, han salvado vidas. Por eso se debe valorar el esfuerzo humano, sabiendo que en los hospitales no hay infraestructura. A los trabajadores del Hospital Matera les quiero garantizar que no habrá despidos, no significa que estemos bien, los insumos nos salen lo mismo que al resto de las clínicas porque la crisis con las políticas del gobierno nacional nos golpea de idéntico modo”, recalcó el dirigente de Empleados de Comercio.

Por último, disparó una fuerte acusación: “Cuando los hospitales tuvieron una sobrefacturación, no hubo un incentivo con los trabajadores, quienes no fueron debidamente reconocidos. Los directivos de los nosocomios privados deben entender que la variable de ajuste no deben ser los trabajadores. Hace dos años se jactaban del valor humano para salvar vidas y hoy no se pone en la balanza al momento de definir los despidos, sumado a la incertidumbre que genera en quienes no saben si aún van a mantener el empleo”.