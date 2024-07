“El perro solamente defiendió su territorio”

Cristian es hermano Jonathan, dueño del Bull terrier que en las últimas horas mordió a un joven en una casa de calle San Juan 605 y le ocasionó serias heridas en los testículos.

“Si pasás por la vereda, el perro no te ladra, pero si entrás es otra cosa. Está siempre tranquilo en realidad”, consideró en el inicio de la nota que le brindó al móvil de La Brújula 24.

Y recordó, respecto del momento del ataque: “Mi hermano llegaba de trabajar, se puso a cocinar, vio pasar por la ventana a un muchacho que entró a la casa y el perro lo atacó”.

“Se lo sacó enseguida porque sabe que el perro lastima cuando muerde. Hubiese sido peor si lo dejaba, lo hubiera mordido más, el perro solamente defendió su territorio. El muchacho no hablaba, parecía fuera de sí, no sabía decir su nombre, se acordaba solo la dirección de la casa. A la tarde vino la madre para ver si el perro estaba suelto o atado”, indicó.

“Hay un alambre tejido y un portón. El perro está por seguridad, lo tiene las 24 horas del día atado”, añadió Cristian.

Y resaltó que el herido “abrió la puerta del tejido y no habrá visto al perro, que cuando sintió ruido, salió y lo atacó. Cuando le dijimos que lo suelte, enseguida hizo caso”. “Yo tengo nenes chiquitos que vienen a jugar siempre con el perro y no les hace nada, pero si no te conoce y estás en el patio de su casa, cualquier perro te ladraría”.