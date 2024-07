Dulce de leche con droga: denuncian que se trata de una interna carcelaria

Carla es amiga de Erika Barra, una mujer de 51 años que terminó detenida este jueves luego de que fuera descubierta tratando de ingresar droga la cárcel de Saavedra en un pote de dulce de leche.

Tal como se informó de manera oficial, al momento de entrar al recinto carcelario se le detectó que llevaba seis envoltorios de nylon que contenían un total de 83,13 gramos de marihuana camuflados en el envase.

En diálogo con La Brújula 24, Carla negó que su amiga haya estado implicada en un hecho como el que se le endilga. “Con Erika el trato es enviar mercadería, y me duele mucho lo que le están haciendo. Ella lleva medicamentos a mi hermano, que está en Saavedra”.

“Es raro porque ella viaja martes y jueves y lleva mercadería, ropa, medicamentos. El otro día me llevó dos bolsas. Me extraña lo del Servicio Penitenciario, ¿fue justo en un envase de dulce de leche que se lo hayan dado? Hubo otro caso de un comisionista hace poco, pero me da lástima porque es una familia muy buena, son trabajadores”, refirió.

“Son de acá de Bahía, no tienen a nadie preso para llevar droga como dicen. Incluso hay bronca con el hombre que tiene el supermercado allá, porque realmente perdió mucha venta. A las familias se le hace imposible viajar porque no hay colectivos que combinen”

“Ese hombre perdió mucho dinero porque la gente prefiere mandar por comisionista. ¿Por qué ensuciar a una familia?. Cuando yo mandé la medicación, ella pidió permiso en el penal y una vez que tiene la autorización, la lleva. Para nosotros, como familiares, nos hace falta tener a una persona así”, aseveró Carla.

Y añadió: “O le jugó una mala pasada el tipo del supermercado, que vende carísimo, o bien fue alguno que la mandó tragada. Están ensuciando a una familia que es excelente. Y nos están haciendo un daño tremendo a nosotros también, porque yo no viajo a ver a mi hermano al penal, compro mercadería y se la mando”.