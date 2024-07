La columna de la Ubfal: TV Pública está tras los pasos de Juana Viale

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó los aspectos de más salientes del mundo de la farándula, en su habitual columna dentro del programa “Hora Pico”.

“Se enojó Nacho Viale porque el gerente de la TV Pública me confirmó una propuesta para un programa de su hermana Juana que incluiría viajes. Me da la sensación de que el fastidio viene porque todavía no le habían avisado a El Trece. Esta propuesta que va a incluir un cambio de nombre para la señal le impediría los almuerzos de los domingos”.

“Sobre los contratos de los ahora ex Gran Hermano con Telefé, Furia aún no firmó, es casi la única que está en negociación. Ayer, Virginia debutó con Legalmente Rubia y le fue muy bien, con la apuesta pensando de lleno en lo que serán las vacaciones de invierno. Se suma a una gran cantidad de propuestas teatrales, una gran movida”.

“Wanda Nara y Mauro Icardi están separados, según lo que me dijo Ana Rosenfeld. Ayer, ella hizo una especie de bienvenida a la soltería y quiere quedarse acá por los motivos personales y de salud. Se hace controles en Fundaleu. Sus hijos están en Europa, pero ya vuelven. Ya empieza a grabar Bake Off y estará en El Amor es Ciego con Darío Barassi”.

💔 Habló WANDA NARA y confirmó que está separada de MAURO ICARDI



"Que hablen, me dejo para el final lo que nunca hablé".



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/kDDnklq3ev — América TV (@AmericaTV) July 9, 2024

