La columna de la Ubfal: todo lo que dejó el final de Gran Hermano

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó cada una de las novedades del mundo de la farándula, dentro de la ya habitual columna en el programa “Hora Pico”.

“Anoche todo terminó muy tarde, me dormí tipo 3 de la mañana y todavía me falta la fiesta de hoy. Estoy muy feliz con esta edición de Gran Hermano, donde ganó Bautista, pero todos miraban lo que hacía Furia, que es la que realmente vende. El ganador es un chico amoroso, cantante y a quien le espera una gran carrera. El rating marcó picos de más de 21 puntos. La venta publicitaria fue la que demoró el final. Fueron 209 días”.

El show terminó. Bauti apagó las luces de la casa más famosa 😎🇺🇾



👁 Seguí la GRAN FINAL en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam ⬅ pic.twitter.com/b9aX7r1vsH — Gran Hermano (@GranHermanoAr) July 8, 2024

“El Cone, que está haciendo Sinvergüenzas en el teatro, estará en el programa de Denise Dumas en la TV Pública. Es un magazine que arrancará el lunes 15 a la tarde, que será producido por ‘Chato’ Prada y tendrá también a Mercedes Ninci, Carmela Bárbaro y ‘Pampa’ Mónaco. Además, la parte humorística va a estar a cargo de Anita Martínez”.

“Ricardo Canaletti tiene problemas de salud, orinó sangre. No se sabe si es renal o urológico. Está internado y, obviamente, no está yendo al programa de Carmen Barbieri. También dejó Mañanísima Diego Ramos, quien pasó a la TV Pública y que, además, era su reemplazo natural cada vez que ella no iba. Tendrá que rearmar su staff. La que se tomó vacaciones en Intrusos es Flor de la V que se fue a San Martín de los Andes”.

Recordá que para saber más de todos estos temas podés entrar a www.laubfal.com.