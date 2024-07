“Las adicciones te llevan al hospital, la cárcel o el cementerio”

Adrián Di Renzo es un adicto en recuperación que se ha convertido en una verdadera referencia en relación a la problemática y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, habló sobre el consumo problemático de sustancias, en el marco del hecho que conmociona a toda la ciudad, luego de que se supiera que una bebé fue internada por una intoxicación con cocaína, droga que le habría pasado su madre a través de la lactancia.

“Muchos lo queremos tapar pero se está visualizando cada vez más, lo cual es bueno porque se habla de las adicciones, no solo por consumo de drogas. La idea es seguir trabajando para que se pueda entender bien que se trata de una enfermedad”, sostuvo Di Renzo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y añadió: “En este caso, aparentemente la madre le transmitió el consumo a la nena, pero también pasa con el tabaco y el alcohol, siendo tan grave como la cocaína. Hay que entender que quien consume puede estar haciéndolo todo el día, pero también tenés aquel que consume el fin de semana. Con la cocaína uno pone en contacto la sustancia con las manos, la madre está en contacto con el chupete del bebé y eso hace que se transmita la sustancia”.

“Cuando alguien empieza a fumar un cigarrillo y a lo largo del tiempo fuma atados, lo mismo pasa con la marihuana u otras drogas, no todos son adictos. De ahora en más, cómo podemos ayudar a la persona que sufre una enfermedad que anestesia el alma y los sentimientos”, resaltó, en otro tramo de la entrevista radial.

Consultado respecto de la mirada que tiene la sociedad, lanzó: “Le pido a la gente que no piense que el que consume es mala persona o es delincuente. En mi caso, no consumo, en mi familia nadie lo hace y cuando me preguntan por qué hago esto, que esté bien no significa que no tenga que ayudar a esa persona que tomó drogas o alcohol y me pueden matar”.

“Los consumos te llevan al hospital, la cárcel o el cementerio. La droga no distingue trabajo, clases sociales. El alcohol es la droga que más mata y más accidentes provoca, pero como es legal no la vemos en su real magnitud”, finalizó Di Renzo.

Respecto del hecho puntual sucedido en los últimos minutos del domingo, la agente de la fuerza de seguridad fue desafectada. Cabe recordar que formaba parte del equipo de Narcocriminalidad. Además, fuentes consultadas por la redacción de este diario digital mencionaron que la criatura de tres meses evoluciona favorablemente.