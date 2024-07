“Nosotros no somos fulleros”, dijo Moirano y fue aplaudida por Bullrich

La bahiense, y hasta hoy presidenta de la asamblea del PRO, Nidia Moirano, detalló las razones por la que los integrantes del partido alineados con Patricia Bullrich abandonaron la reunión de este jueves.

“El PRO de Mauricio Macri se presentó con otra lista no queriendo cumplir con lo pactado, entonces no tuvimos otra manera de fijar nuestra posición más que levantarnos. Los acuerdos entre personas de bien se cumplen, y nosotros somos personas de bien, no somos fulleros y por eso nos levantamos”, dijo Moirano en un video que difundió a través de su cuenta de Instagram, donde se la ve junto a Bullrich en un bar cercano

La mayoría que responde al ex presidente Macri en la Asamblea del PRO resolvió desconocer acuerdos previos y marginó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de la conducción de ese cuerpo deliberativo y abandonaron

Moirano agregó: “Aclaramos que no nos fuimos del PRO, nos fuimos de la asamblea y vamos a seguir trabajando por un PRO como el que la gente nos está pidiendo, con la persona que mejor imagen tiene (y señaló a Bullrich quien aplaudió tras las palabras de la bahiense)”.

La bahiense y otros alineados con Bullrich se fueron a un bar cercano al lugar de la asamblea y allí esperaron a Bullrich, que venía de interiorizarse sobre los resultados de una pericia en la investigación por el caso Loan. La ministra llegó, estuvo unos minutos, y se fue.