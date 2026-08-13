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La Libertad Avanza y PRO crean una mesa de trabajo que se reunirá cada 15 días
"Fue una muy buena reunión y un gran primer paso para construir un trabajo conjunto", dijeron al cierre del encuentro.
Dirigentes del PRO y La Libertad Avanza mantuvieron un encuentro en Casa Rosada, en busca de sellar un acuerdo electoral hacia 2027. Los interlocutores de ambos espacios fueron Diego Santilli, Eduardo "Lule" Menem, Martín Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.
La reunión se dio a partir de un contacto entre Mauricio Macri y Karina Milei el miércoles, en lo que significó el primer diálogo directo de parte del titular del PRO con representantes del Gobierno en mucho tiempo.
Al término de la misma, desde Casa Rosada comunicaron los detalles: "Los participantes destacaron que fue una muy buena reunión y un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio".
Además, afirmaron: “Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo. Por eso, esta dinámica de trabajo continuará con reuniones periódicas cada 15 días. También repasamos la agenda parlamentaria de los próximos meses para avanzar con las reformas que necesita la Argentina”.
La negociación apunta a terminar con viejas diferencias. Desde octubre del año pasado, por ejemplo, Macri no se ve mano a mano con el presidente Javier Milei, que en aquel momento lo recibió en Olivos, en una cita que se interrumpió después del anuncio, en simultáneo, de la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, algo que Macri tomó como de manera negativa.
Se imponía, no obstante, un acercamiento entre ambos espacios por tratarse de dos aliados legislativos, que vienen de competir juntos en los comicios nacionales de 2025 en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, y que perfilan para repetir al menos parte de esa estrategia para el año que viene.
Fuente: Infobae
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