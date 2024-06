Atlético Monte Hermoso se quedó con la Súper Liga en Mendoza

Atlético Monte Hermoso se consagró campeón de la fase 1 de la Súper Liga de hockey, consiguiendo la clasificación al Súper 8, etapa final del torneo que reunirá a los mejores equipos de Argentina.

Durante cuatro días de competencia, el elenco montermoseño obtuvo el logro en Mendoza, sin derrotas, ganando por 3 a 1 en la final a Liceo A. Ganaron tres encuentros y tras empatar en la semifinal, lograron definirlo a su favor en penales.

El plantel campeón, dirigido por Ricardo Mora, estuvo integrado por Agostina Girard, Belén Evans, Valentina Fernández, Carola Dichiara, Magdalena Luis, Dolores Sierra, Sol Ayala, Michelle Cárdenas, Antonella Cárdenas, Brisa Cuevas, Sol Malewski, Giselle Juárez, María Emilia Larsen, Daiana Ackerley, Sabrina Martínez, Lucía Alejo, Josefina Ruiz, Morena Medei, Valentina Tapia, Rocío Caldiz y Julieta Luna (las dos últimas se sumaron como refuerzos).

Universitario finalizó en el sexto lugar en Salta

Pese a no lograr los resultados en el comienzo, pudo sacar diferencia sobre el final. Los resultados de todo el torneo:

1-2 vs Popeye Béisbol Club A

2-3 vs Los Tordos A

1-1 vs Atletico del Rosario A

Semi: 2-1 vs Inst. Einstein

Final: 0-1 vs Club Náutico el Quilla

Pacífico terminó sexto en Rosario

A pesar de tener una buena etapa regular, tropezó sobre el final y no pudo sumar puntos. Además, Danna Roa, fue elegida como mejor arquera del torneo.

Puerto Belgrano dijo presente en Santiago del Estero

En un torneo donde se reunió a los 32 mejores clubes del país, un Puerto con poca trayectoria, supo jugarlo y estar a la altura. Resultados de todo el torneo:

1-3 vs Uncas R.C

0-6 vs Obras

1-9 va Santiago Lawn Tennis Club

Semi: 0-5 vs Parana Rowing Club

Final: 3-5 vs CAER

Fuente: Asociación Bahiense de Hockey