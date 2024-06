“El escándalo de la comida me hace acordar a la foto de Alberto y Fabiola”

Héctor “Toty” Flores, concejal de La Matanza y miembro fundador de la Cooperativa La Juanita, habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, respecto de la compleja situación social que atraviesa la Argentina.

Primero, al ser consultado sobre la polémica con los alimentos que estaban acopiados por en los depósitos ubicados en Villa Martelli, Buenos Aires, y en Tafí Viejo, Tucumán, refirió que “la verdad que esta polarización no permite ver bien la realidad, porque si criticás que no llega comida a los comedores te identifican como que sos del gobierno anterior, y no es así”.

Cabe recordar que el Ministerio de Capital Humano notificó que este martes inicia el operativo para distribución de dicha mercadería. Para ello, firmó un convenio con la Fundación CONIN.

“En mi caso, junto con los Diputados de la Colación Cívica, en el gobierno de Fernández el encargado de repartir los alimento era el Movimiento Evita, y nosotros denunciamos que hacían caja con eso. No tengo nada que ver con el kirchnerismo; sin embargo, hoy pasamos una situación dramática en los barrios pobres de La Matanda”, consideró.

Y en esa misma línea, agregó: “Desde el mes de diciembre que no llega ninguna ayuda del gobierno. Los comedores, de pronto, se quedaron sin nada, le cortaron a todos. Es como que castigaron a todos por algunos sinvergüenzas que hacían las cosas mal. Esa visión de la Ministra –Pettovello– es para empezar a desconfiar de una política global en la que el Estado no tiene que intervenir en nada”.

Más frases de “Toty” Flores en el aire del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:

“Acá lo dramático es que tiene que haber un fallo de la Justicia –para que se repartan los alimentos acopiados-, y menos mal que fue bastante rápido”.

“Fue obscena la explicación que dieron después, porque nadie se hacía cargo. Me hacía acordar a la foto de Alberto y Fabiola del gobierno anterior”.

“Ha sido muy duro, la gente está pasando hambre. Hay ciertos prejuicios de los planes sociales, hasta dicen que la gente tiene hijos para cobrar más, pero con eso solamente las familias no viven. La caída del nivel adquisitivo hace que prácticamente no haya changas, la gente que antes contrataba algún servicio hoy no puede, está solamente sobreviviendo. Eso hace que no alcance y si encima cierran los comedores, es terrible”.

“Para poder sobrevivir van pidiendo fiado, o a algún amigo que le preste, pero en algún momento eso se corta”.

“Es como que no hay salida, hay una angustia generalizada, no hay perspectiva. Yo la veo más profunda que la del 2001, porque en ese momento aparecieron las ayudas sociales como paliativo. Veníamos del trabajo, la gente tenía alguna reserva todavía, pero ahora no hay nada y también desde arriba había un mensaje. Y los productores rurales, con la venta de la soja, aparecieron las retenciones, se veía que el país podía salir adelante”.

“Estábamos mal, no hay dudas, esta cuestión de ganar las elecciones y emitir sin control generó una crisis muy profunda. Pero no puedo decir también que evité muchas cosas matando de hambre a la gente”.

“Yo creía que primero era por ineficiencia, pero después de las declaraciones de Milei en EE. UU. con relación a su teoría para sostener el anarcocapitalismo y dejar que la gente resuelva sus problemas solos, marca que es una hipótesis que tiene en la que no se necesita el Estado”.

“Yo he pasado muchas situaciones personales con gente que estaba en la lona, y creo que esa teoría de que el hombre se salva solo es la que está llevando a la práctica. Está haciendo un experimento que puede ser muy grave para la Argentina”.

“La lógica de la asistencia en la Argentina se ha tomado como una caja de corrupción. Esto del chantaje de las organizaciones sociales, que de verdad existe y está bien que actúe la Justicia, pasa desde siempre. Cuando me tocó quedar sin trabajo me tocó ver cómo era todo eso. Algunos intendentes incentivaban a los piquetes para ellos pedir adelantos del Tesoro”.

“El 2001 sabemos que se gestó por quienes estaban a favor de un golpe, con empresarios y políticos que no entregaban comida. Ahora, el presidente actual dice que si no le votan la Ley Ómnibus no va a haber plata y eso es lo mismo que dicen los punteros”.