Romero Jardín: “El juicio estuvo viciado de parcialidad y vamos a recurrir”

El fiscal Marcelo Romero Jardín se expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24 luego de que se conociera la decisión del juez Hugo Adrián De Rosa, al rechazar la posibilidad de anular el juicio por jurados que terminó con la absolución de un hombre que llegó al debate acusado de un abuso sexual.

Así las cosas, la declaración de no culpable que hizo el jurado popular en este juicio realizado semanas atrás en los tribunales locales, quedó firme sin instancia de apelación. El caso desató un escándalo luego de la información que publicó Bahía Indiscreta de LA BRÚJULA 24.

“Vamos a recurrir en Casación, presentaremos un recurso contra lo resuelto que le da validez al proceso porque consideramos que esté juicio está totalmente viciado de parcialidad. El jurado reemplaza al juez técnico, debe orar con total imparcialidad y debe basarse para resolver en la prueba que se produce, dejando de lado conocimientos previos”, infirió Romero Jardín.

Y añadió: “Ellos prestan un juramento ante la Constitución. La única de las partes que interrogó a esta persona fue esta Fiscalía. Si es cierto lo que manifiesta el jurado que se presenta con posterioridad e hizo estas manifestaciones, faltó a la verdad. Si sus respuestas hubiesen sido sinceras, esta parte lo hubiese recusado con causa”.

“La deliberación secreta ante una justa causa que es nada menos que la pérdida de imparcialidad debe ceder para que no triunfe lo incorrecto por sobre lo correcto. Evidentemente quedó con un problema de conciencia”, expresó el representante del Ministerio Público Fiscal, al tiempo que agregó: “Hay que premiar al ciudadano que hace lo correcto y no amenazarlo o castigarlo”.

Por último, resumió que “las partes no podemos dialogar con el jurado, salvo el juez y a pedido de ellos. No me consta que esta persona haya tenido contacto con alguien en la sala, es imposible porque estaría contaminando el proceso. Él dice que intentó, pero que le dijeron que no podía hablar con nadie. Vamos a hacer un planteo interesante porque hay varias cuestiones de agravio, al verse afectado el debido proceso para las víctimas y haremos un planteo de inconstitucionalidad. Nunca en una democracia una minoría puede prevalecer por sobre una mayoría”.