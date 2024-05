Exmujer del acusado dijo que alguien “muy poderoso pudo haber comprado al jurado”

La denuncia sin precedentes en la ciudad respecto de lo sucedido en un debate oral que terminó con la absolución de Juan José Palma y donde uno de los miembros del jurado afirmó que el veredicto “había estado arreglado” suma datos aún más elocuentes.

En La Brújula Televisión, Gabriela (exmujer del imputado) y Valentina –hija de ambos– aportaron su visión respecto de lo ocurrido y lo irregular del juicio que semanas atrás tuvo lugar en los Tribunales locales y sus pormenores fueron publicados por la sección Bahía Indiscreta.

“No vivimos más en Bahía, pero nos parece completamente injusto que esa persona pudiera participar (el jurado infiel) que dijera todo lo que dijo que es completamente infundado. Esperamos lo que va a decidir el juez, que tome la medida que corresponde”, infirió quien fuera la pareja procesado por abuso sexual de sus dos hijas.

En paralelo, añadió que “ellas fueron víctimas y eso es lo que el jurado no dimensionó: la situación, los testimonios de ellas, sé por mi abogado que le dieron importancia a cosas que no eran fundamentales para el juicio. Yo solamente quiero que se haga justicia por mis hijas”.



“Él que diga lo que quiera. No me conoce más que de cruzarnos en el barrio. De mi no puede hablar y menos de mis hijas, porque el juicio no era quién soy yo como madre sino el abuso sexual que sufrieron mis dos hijas por parte del padre. Tenía que concentrarse en él, no en mí”, resumió en otro segmento de la nota televisiva.

No obstante, aseguró que “esto (el abuso) ocurrió durante muchísimas oportunidades. (En el juicio) pasaron peritos, fueron psicólogo, no quisiera pensar que hay otros intereses. Nosotras vimos llegar a una persona allegada al padre que puede tener mucha influencia en esto, yo creo que sí pudo haber comprado (al jurado), el nos vio, estaba en Tribunales”.

“No sé si se reunió con el jurado. Me llamó la atención que estuvo allí un rato y se fue. Él no tenia que declarar, no tenía que hacer nada allí. Vi una situación muy dudosa en dos momentos de ese lunes, por eso presentía que iba a terminar como terminó. Queremos que no se juzgue en Bahía, porque esa es una persona poderosa acá en Bahía”, dijo.

Al cierre, recordó que “cuando se hizo la investigación a él lo detienen por el peligro de fuga, por el entorno en que se maneja y por tener allegados que lo pueden ayudar a fugarse. Nos da temor, porque no se hizo justicia. De las seis causas de lo que se le acusaba a él. El tiene tres causas de abuso sexual gravemente ultrajante cuando ellas eran menores de edad. Esto ocurría cuando estábamos viviendo en un departamentito detrás de la casa de mi mamá. Primero solo teníamos a nuestra primera hija que iba al jardín y ella declaró los hechos que pasaron y empezaron cuando ella iba al jardín hasta que ella tuvo 17 o 18 años, no es algo insignificante como si no hubiera pasado nada. Y con la segunda pasó lo mismo.

A su turno, una de las hijas del imputado, se animó a lanzar: “Lo que siento es que hubo un arreglo influenciado por alguien que tiene poder en Bahía. Los jurados no sé si se enteraron del relato mío y de mi hermana y de los profesionales, hay algo que no fue 100% limpio, no hubo transparencia”.

“La persona que decimos que es importantes en Bahía comenzó a complicarle a mi mamá a cerrarle puertas en los trabajos. No es un político, pero es cercano a políticos”, concluyó.