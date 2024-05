Un infiltrado en Tribunales

Manipulador

En las últimas horas, se produjo un hecho de inédita gravedad en un juicio por jurados. Fue en un debate en el cual se absolvió a un hombre acusado de haber abusado de sus dos hijas.

El imputado, que había permanecido dos años tras las rejas por la preventiva de un Juez de Garantías, celebró el fallo junto a sus abogados en la sala de audiencia del quinto piso de Tribunales. No era para menos, si era encontrado culpable la pena hubiese sido de entre 10 y 15 años de cárcel. Esa misma tarde recuperó la libertad.

Como se sabe, la palabra del jurado popular es la única y última en un caso judicial. No hay apelaciones. La historia termina cuando 12 ciudadanos emiten su opinión sobre el juzgado.

Sin embargo, el delicado caso que hoy revela Bahía Indiscreta, podría poner todo en revisión por un hecho sin precedentes, al menos en nuestra ciudad.

En la tarde del jueves 16 de mayo, J.P. fue absuelto de los delitos por los que había llegado acusado: abuso sexual gravemente ultrajante y doblemente agravado por el vínculo en perjuicio de dos menores de edad.

Con J.P. ya egresado de la cárcel de Saavedra y gozando libertad plena, sucedió algo inesperado.

Quien había integrado el jurado el día anterior se presentó ante la Justicia y declaró que el juicio que había terminado en absolución “había estado arreglado”. Los funcionarios judiciales que escuchaban semejante confesión quedaron pasmados. Inmediatamente ordenaron tomarle una declaración bajo juramento.

En esa denuncia, firmada el mediodía del viernes 17, el hombre explicó lo sucedido: “En el juicio de ayer hubo una irregularidad y yo no podía quedarme tranquilo con esto”.

Mientras repetía que tenía remordimiento de conciencia, explicó lo sucedido: “Cuando deliberamos e íbamos exponiendo, cada uno explicó cual era su criterio respecto de si era culpable o inocente; uno de los integrantes del jurado comenzó a decir que él conocía a la madre de las víctimas. Y que era tóxica y manipuladora. Que esa mujer era capaz de influenciar en las víctimas para que digan lo que dijeron. Y a cada rato repetía que no les creía a las nenas”.

En otro tramo de su relato, el testigo ahondó en detalles. Describió cómo aquel jurado siguió “blanqueando” su vínculo con el acusado: “Dijo que su padre y el del acusado navegaban juntos. Y también dijo que conocía a las nenas (víctimas) y que siempre las veía muy bien arregladas y vestidas yendo a la escuela de la mano de su papá. Que ellas lo querían mucho a su papá”.

El integrante del jurado explicó que no se animó a denunciar la situación antes del veredicto porque, sencillamente, no sabía cómo hacerlo. “No lo dije en el momento porque no sabía cómo hacerlo. No sabía a quién comunicárselo. Me prohibieron hablar con la gente y con el fiscal, yo no sabía cómo se denunciaba esto. En un momento hablamos con el secretario del Tribunal para preguntarle cómo llenar la planilla. Me explicó que no le podíamos decir nada, que él no podía saber nada de la deliberación. Entonces no sabía si le podía decir a él que había escuchado esto. Lo comunico ahora porque entiendo que esto tiene que ser transparente”, cerró.

Esta declaración esta semana será una brasa caliente en tribunales. El fiscal del juicio, Marcelo Romero Jardín, es una obviedad que pedirá la nulidad del juicio. A la que se sumará el abogado querellante. Los defensores, irán en sentido contrario, argumentado que ya es caso juzgado y cerrado.

Según averiguó esta sección, en la previa al inicio del juicio y en el momento en el que se entrevistan a quiénes formaran parte, el jurado (¿infiltrado o comprado?) dijo que a los protagonistas del juicio “los conocía del barrio como a tanta gente”, pero aclaró que eso no le impedía ser imparcial. Y quedó seleccionado como juzgador.

La decisión final sobre cómo sigue esta historia estará en manos del juez Hugo Adrián De Rosa. Al menos en una primera instancia. Podría realizar un nuevo juicio (si es que aparece el acusado) o hacer consultas ante la Cámara o la Corte.

Como en las películas.

Mientras tanto, la fiscal Marina Lara comenzará a instruir una causa para determinar si el “tendencioso” jurado cometió delito al influenciar y manipular a sus colegas para lograr su objetivo: la absolución del acusado.



Abel

La Gala Anual “Argentina Elijo Creer” celebrada horas atrás en Estados Unidos y en el marco de la conmemoración por la Revolución de Mayo contó con la presencia estelar de Abel Pintos, quien interpretó canciones patrias y temas propios. Entre los empresarios invitados que invirtieron en Miami, uno de ellos es bahiense: se trata de “Juancho” Arzuaga (dueño de Sabor Pampeano) acompañado de su pareja.

El evento fue organizado por Argentine American Chamber of Commerce, una cámara que trabaja denodadamente para relacionar a los empresarios argentinos con el resto del mundo en tierras norteamericanas. Allí, el whitense se llevó todos los aplausos del público

Abel (embajador artístico de una prestigios firma estadounidense fabricante de maquinaria agrícola) entonó el Himno Nacional y la Marcha de San Lorenzo con el acompañamiento de los músicos de The Miami Symphony Orchestra y luego hizo sus clásicos: “Como te extraño”, “La Llave” y “Motivos”. Arzuaga no se privó de tomarse una fotografía con su coterráneo.



Correo

El Correo Argentino, como casi todas las empresas y entidades dependientes del Gobierno nacional, está sufriendo cambios y recortes que ya se comienzan a sentir en el día a día de nuestra ciudad la región.

Concretamente en Bahía hay 130 trabajadores: hasta hoy fueron despedidos cinco. Varios más se espera que ingresen en el plan de retiro voluntario. Sin embargo, muchos creen que los que entrarán en ese plan serán los que por -diferentes situaciones- creen podrán conseguir empleo en alguna otra empresa rápidamente, mientras que otros harán todo lo posible por quedarse.

Con respecto a la región, allí ya ingresaron en el plan de retiro voluntario unos 60 trabajadores, que en su mayoría son los que más experiencia tienen. En algunas localidades más pequeñas, en donde había uno o dos empelados, se quedaron directamente sin personal. Esto significa que sus oficinas ya no abrirán todos los días hábiles del año, sino una o dos veces por semana, cuando un trabajador de alguna ciudad cercana viaje para hacerse cargo de ellas.

“Esto hará que los pueblos queden un poco aislados, por lo menos al comienzo, porque el sistema no está aceitado. Es un retroceso. De hecho, esta política es la misma que tienen los correos privados, que es, básicamente, instalarse en donde conviene económicamente”, comentó a esta sección alguien que sabe mucho del tema.



Mercado

Avanza a buen ritmo la instalación del Mercado Bonaerense en el predio de la FISA. Este lugar es parte de un programa del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, al que ya adhirieron varios municipios.

Federico Susbielles puso la firma hace unos meses para que nuestra ciudad tenga el suyo, y los funcionarios municipales son los que están llevando los preparativos adelante. La idea es crear un espacio fijo para promocionar la producción y el consumo de alimentos, acercando a productores bonaerenses con los consumidores a través de una red de ferias.

Se espera que para mediados o finales de junio ya esté funcionando en las instalaciones del ex Camino Sesquicentenario. Esta sección pudo saber que se anotaron productores y comerciantes de los rubros principales. Son los que tendrán los puestos más grandes, que serán 11 en total. Para ellos se inscribieron unos 15 interesados. Ahora se abrió la convocatoria para los stands más pequeños que estarán destinados a emprendedores, principalmente del rubro alimenticio. Para estos lugares aún hay tiempo de anotarse.

El Mercado abrirá todos los sábados y domingos, incluidos los días feriados, y contará con los rubros carnicería, pescadería, verdulería, pastas, lácteos, limpieza y perfumería, pañales, panificados y pollería, entre otros.



Uber

En unos 15 días seguramente el Concejo Deliberante tratará (y aprobará) una ordenanza para que el servicio de Uber en Bahía quede legalizado y tenga la formalidad requerida.

El sol no se puede “tapar con las manos” y nuestra ciudad está inserta en un mundo que hace rato le dijo sí a esta app.

Básicamente, lo que se legislará es que los Uber tengan exigencias muy similares a las que se les piden a los taxistas y remiseros.

Otro dato importante es que estos últimos verán modificada su ordenanza para que también puedan dar el servicio Uber, cosa que muchos ya hacen. Todo cambia, y hay que amoldarse a los nuevos tiempos.



Deliverys

Se sabe que en los últimos años han proliferado gracias a las apps, los deliverys que circulan en bicis y motos, en casi todos los sectores de la ciudad. Este aumento también hizo que se registren más choques con motociclistas como protagonistas… y también más faltas de tránsito.

En su momento se realizaron diversas reuniones con referentes de la Comuna y muchos de esos trabajadores, para hacerles tomar conciencia que se estaban poniendo en riesgo ellos, y además ponían en peligro al resto de los ciudadanos. Pero no todos tomaron dimensión del riesgo.

En los próximos días habrá otra convocatoria de autoridades de seguridad y municipales, en las que se los volverá a advertir, pero luego llegará la etapa de “mano dura”.

“Sabemos que la mayoría son laburantes que buscan ganarse el pan, pero muchas veces pagan justos por pecadores, y en este caso, los pecadores no son pocos. Los vecinos nos inundan de quejas contra ellos, ya que muchos hacen lo que quieren, y esto no puede ser”, comentó una alta fuente a esta sección.