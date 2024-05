Fabián Lliteras, subsecretario de Movilidad Urbana y Transporte de la Municipalidad, anticipó esta mañana en el programa “Bahía Hoy”, por LA BRÚJULA 24, un inminente aumento del boleto en Bahía Blanca.

“Estamos terminando de ajustar algunas cuestiones que tienen que ver con el costo. Las empresas, como se escuchó la semana pasada, están reclamando un aumento del boleto y en el contexto actual, el ajuste parcial de la tarifa es inevitable”, consideró en el inicio de la entrevista.

Y agregó: “En un principio, con el cimbronazo fuerte de diciembre, a lo que se sumó la quita de subsidios del gobierno nacional, se pudo mantener el sistema. En ese contexto, el Intendente tomó la decisión en febrero de realizar un fuerte acompañamiento a los usuarios”. “Desde el 12 de marzo, cuando entró en vigencia la actual tarifa, había que tener un control sobre lo que iba a suceder con la carga de pasajeros transportados, saber si iba a disminuir la cantidad, pero eso no sucedió”.

En esa misma línea, Lliteras explicó que “el análisis radica en la decisión del intendente de mantener un fuerte acompañamiento con aportes municipales. En algunos casos una carga media que puede tener un pasajero, con un ahorro que hoy ronda los 50 mil pesos mensuales, lo cual es muy importante”.

“Esa postura va a continuar porque consensuamos con las empresas, entendiendo que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, pero es inevitable ajustar la tarifa. Hoy el pasaje está 690 y entre el día de hoy y el lunes tendremos definido”.

“La idea es que el impacto sobre el usuario sea lo menos posible, lo cual no se condice con los guarismos de febrero a la fecha, pero seguramente vamos a intentar afinar los números”, indicó.

Más de Fabián Lliteras en el aire de La Brújula 24

“Para el usuario seguramente no va a subir mucho más que entre un 12 y 14 %, no mucho más que eso, tiene que ver con cuestiones de gestión. Bahía estaba penalizada por algunos subsidios que había que recuperar y seguiremos trabajando para mantener la carga de pasajeros actual, como para que no sea contradictorio un fuerte aumento”.

“Si establecés un aumento muy fuerte y baja la carga de pasajeros, inevitablemente hay que volver a subir el boleto, la ecuación es simple”.

“El Municipio, ya cuando lo anunció el Intendente, aporta 500 millones de pesos al sistema. Hasta ahora, por cada usuario, el subsidio de emergencia es de 120 pesos, aunque hay otros beneficios que tienen que ver con pasajeros frecuentes y demás”.

“Lo que se está haciendo con Nación es recuperar los meses perdidos, del gobierno anterior, con ciertas penalizaciones que sucedieron en Bahía Blanca específicamente”.

“La provincia continúa con el aporte, lo cual tiene una incidencia importante en el valor del boleto, con la incorporación de universitarios y terciarios, donde directamente se los cubre”.

“Yo calculo que entre hoy y el lunes ya va a estar el anuncio. Insistimos en mantener el servicio, que no se ha resentido. A mantener la misma carga de usuarios e intentar que tenga el menor impacto posible”.

“Teniendo en cuenta del esfuerzo que hizo el Intendente, desde diciembre a la fecha no tuvimos medidas de fuerza ni se resintió, como ha ocurrido en otras ciudades. Todos los actores entendieron acá la importancia de mantener el sistema”.