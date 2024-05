Zorzano dijo que los estafadores “eran muy convincentes y conocían el negocio”

El fiscal Gustavo Zorzano dio detalles en LA BRÚJULA 24 de la causa que derivó en los allanamientos que terminaron con cinco detenidos (Antonio Agustín Cardinali, Daiana Paola Bustos, Enrique Cardinali, Valentina Nerea La Cruz y Luis Maximiliano Leppes) por la megaestafa con la venta de terrenos, una extensa investigación que comenzó en 2019 y tuvo como consecuencia una gran cantidad de damnificados.

“En el día de ayer, con la colaboración de la DDI que viene trabajando con nosotros en esta causa, se concretaron allanamientos que lograron las detenciones de todas personas vinculadas entre sí al ser familiares. Entendemos por la prueba en la causa, al igual que el Juzgado de Garantías Nº 2, que conformaban una asociación ilícita perjudicando a quienes querían adquirir un inmueble”, consideró Zorzano, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y afirmó: “La metodología era bastante repetida, ofrecían a través de redes sociales los lotes y la gente que veía las publicaciones se comunicaba al teléfono que se informaba. A partir de ahí comenzaba la maniobra, organizando una reunión donde se mostraba la documentación apócrifa que acreditaban que tenía derechos sobre los inmuebles. Por eso se les reprocha el delito de uso de documento público y privado falso”.

“Para cometer la estafa no solo se valían de visitas a los lotes y un manejo de convencimiento de los interesados. Se decía que había pasado por escribanos y a través de oficios ante el Colegio se determinó que los folios y los sellos utilizados no eran autorizados. Muchas veces, la gente que hace estas estafas inmobiliarias, se vale de datos que se obtienen en el municipio pero la conexión entre los que integran la asociación ilícita y los funcionarios no existe, al menos por ahora”, sostuvo el representante del Ministerio Público, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Inmediatamente explicó que “los precios se ponían por la ubicación del lote, la característica y eran tentadores para alguien que no tiene recursos ni accede a créditos bancarios y planes de viviendas. Esta gente conocía muy bien el negocio y era convincente. Les tomamos declaraciones a todos los que fueron víctimas de la maniobra, por eso se demoran estas causas”.

“Se les preguntaron detalles y circunstancias de la operación y notamos que eran personas que tenían aceitados el movimiento de compra venta, siendo convincentes, valiéndose de la documentación que nos obliga a revisar todos los pedidos de información a los organismos implicados, algo que lleva mucho tiempo. Se repetían nombres de los escribanos, pero eso no significaba que fueran parte de la maniobra”, sostuvo Zorzano.

Al cierre, argumentó que “la intervención notarial identifica a quién firma y da fe del conocimiento de esa circunstancia, pero de ninguna manera el profesional conoce pormenores del contenido del escrito, él solo certifica la firma. El delito que se imputa es grave, tenemos identificados los roles, todos cumplían funciones distintas y participaban. Aún no podemos llegar a la conclusión que alguno fue jefe de la organización. Si esto se acredita, habrá alguien a quien le valga una pena mayor, con un mínimo de 5 años”.