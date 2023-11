Llega una nueva entrega de la periodista Laura Ubfal en el aire de La Brújula 24. Porque todo lo que tenés que saber del mundo del espectáculo está en “Hora Pico”.

Jesica Cirio blanqueó a su novio en un casamiento

Contamos que en este sábado festejaron su casamiento Fernando Colombo, productor histórico de Telefe y Facundo Oltra y en esa celebración estuvo, entre muchos, Jesica Cirio, junto a su nueva pareja.

Hace ya varias semanas que se hablaba de Elías Piccirillo como el empresario que había conquistado el corazón de la conductora de “La Peña de Morfi” y fue en esta ocasión que llegaron juntos a la fiesta.

Este joven empresario tiene 37 años, se dedica al tema de bienes raíces y junto a Jesica habrían viajado con la pequeña Chloe alquilando un yate para pasear por Ibiza y Formentera en el pasado verano europeo, casi coincidiendo en los tiempos con el viaje de Martín Insaurralde y Sofía Clérici.

Elías Piccirillo

En la boda de este sábado había muchos periodistas presentes, entre ellos Marcela Tauro y Pilar Smith, quienes estuvieron atentas a la pareja blanqueda delante de todos. Un romance que dejó de ser misterio.

Montaner reunió a toda la familia para contar su retiro

Stefi Roitman, felizmente casada con Ricky Montaner. habló del anuncio del patriarca del clan, Ricardo de dejar en stand by su carrera musical. mDespués de que Ricardo Montaner anunciara su retiro temporal de la música, Stefi contó en diálogo con Catalina Dlujgi en la Once Diez, que “es una decisión muy personal de mi suegro, reunió a toda la familia, a todos los Montaner, nosotros lo acompañamos en todo y son temas que seguro se van a tocar en el podcast”.

Por otra parte, habló de lo bien que se siente ser parte de los Montaner y llevar una vida en Miami. “Marlene fue y es como segunda madre, sin dudas, estoy agradecida, no tengo palabras por las puertas que me abrieron mis suegros, yo mamé eso, me crié en una comunidad. Y no solo ellos, mis cuñados, concuñados, es un familión, es lo que se ve”.

Nadie puede sacar a Luis Ventura de APTRA

Nadie puede sacarlo de APTRA y nadie quiere. Esa es la realidad porque vencido el plazo para la presentación de listas aspirantes a competir en las elecciones para la renovación de autoridades de la entidad, solo se presentó la lista oficialista.

Por tal motivo, y no habiendo lista opositora, queda asentado que la Lista Granate seguirá al frente de los destinos de la entidad por un período más y así Luis Ventura seguirá siendo presidente de la institución que nuclea a los periodistas del espectáculo hasta el 2027.

La Comisión Directiva para el período 2023-2027 está integrada de la siguiente forma:

Presidente: Luis A. Ventura

Vicepresidente: Santos Buglisi

Secretario: Guillermo Belgeri

Prosecretario: Norberto Chab

Tesorero: Juan Pini

Protesorero: Jorge Capodistrias

Vocal 1º: Mario Otamendi

Vocal 2º: Flavia Fernández

Vocal 3º: Nicolás Peralta

Vocal 1º (Suplente): Viviana Romano

Vocal 2º (Suplente): Daniel Gómez Rinaldi

Comisión Fiscalizadora:

Titular: Mario Greco

Titular: Fabián Ábalo

Suplente: Gabriela Bentolila

Las próximas entregas serán la de los Martín Fierro Latinos, el 27 de noviembre en Miami y la del Martín Fierro de la Moda el 2 de dicienbre en la Usina del Arte, que conducirán Valeria Mazza y Angel de Brito.

Están pendientes los Martín Fierro de Radio y hay muchos en camino, según anunció Luis Ventura, ha quien le han solicitado varias áreas industriales poder armar sus entregas de premios, dada la credibilidad de la institución y de la estatuilla que se otorga.

