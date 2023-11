Apostador bahiense ganó 75 millones de pesos

Un apostador bahiense ganó más de 75 millones de pesos en el sorteo del Quini 6. La boleta se jugó en la agencia ubicada en la esquina de calles Juan Molina y Don Bosco.

Fuentes oficiales informaron que tres apostadores fueron ganadores de esta edición.

Dos acertaron los 6 números en la modalidad “Tradicional”, 02 – 28 – 13 – 23 – 05 – 42, y se llevaron el pozo antes mencionado. Además del bahiense, el otro ganador compró su ticket en la localidad bonaerense de Lincoln.

En tanto, en la modalidad “La segunda” hubo un único triunfador, 37 – 16 – 08 – 28 – 01 – 21 , y se quedó con más de $750 millones. Es de El Salvador, provincia de Entre Ríos.

Ariel, dueño de la agencia bahiense ganadora, habló con el móvil de La Brújula 24 y contó que “es una alegría entregar premios, estamos muy contentos con la posibilidad de pagarlo”.

“Yo me enteré hoy, 7:30 de la mañana me mandó un mensaje un colega. Nosotros tenemos mucha clientela del barrio y no nos podemos quejar, trabajamos mucho”, indicó. Y en otro tramo de la entrevista, contó que “ya hemos vendido otros premios grandes por suerte, unos cuantos, el Loto, Telekino”.