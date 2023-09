Hinchas de la Scaloneta también caminan hacia la Basílica de Luján

La Peregrinación Juvenil a Luján de este año no sólo convocó a los miles de fieles que usualmente realizan este recorrido festivo y religioso, sino que en esta ocasión se sumaron quienes prometieron caminar hacia la ciudad bonaerense en caso de que la Selección Argentina se consagrara en el Mundial de Qatar 2022.

“Esta promesa fue medio una locura. Probablemente subestimé la chance de que se concretara pero bueno, ahora hay que cumplirla”, dijo Federico Kotlar, quien partió pasadas las 8 desde el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers.

Junto a su amigo Gaspar Zimerman, Federico, un periodista de 49 años, vistió para la caminata la remera azul que la Selección Argentina usó contra Inglaterra en México 1986, con la que además vio todos los partidos de los mundiales siguientes a esa coronación.

“Siempre me apasionaron mucho los mundiales, los viví con alegría pero también con bastante nerviosismo y este en particular con más nerviosismo todavía por esa decepción con Arabia Saudita. Este Mundial fue como una pasión que me fue arrebatando cada vez más y terminó siendo una explosión”, aseguró mientras se acomodaba las zapatillas que eligió especialmente para hacer el recorrido de 60 kilómetros.

Gaspar fue el encargado de comprar las provisiones para el largo camino y llenó las mochilas con frutos secos, bananas, sánguches, agua y protector solar.

“Tenemos todo lo que necesitamos. Para la preparación traté de elongar lo más que pude esta semana y me compré una rodillera. También traje fécula de maíz para poner en las zapatillas”, contó Gaspar.

Al ser una prueba exigente, la Iglesia dispuso más de 60 puestos sanitarios y otros de apoyo a los que se puede acceder en forma gratuita, con alrededor de 6.000 servidores en esos puntos.

Una ligazón histórica con la Selección

Históricamente la Selección de fútbol estuvo muy ligada a la Basílica de Luján, ya que algunos campeones del 78 y del 86, e incluso los subcampeones del 90, fueron a agradecer a la Virgen de Luján, Patrona de la Argentina por sus logros deportivos.

En enero de este año tras la consagración en Qatar, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, llevó la Copa del Mundo a los pies de la Virgen de Luján cumpliendo una promesa hecha antes del torneo.

“Esta tarde le llevé la Copa del Mundo a la Virgen de Luján, patrona de los argentinos. Gracias al padre Lucas García, a los empleados de la Basílica y a toda la ciudad de Luján por la calidez y el trato recibido!! Vamos Argentina”, escribió Tapia en sus redes sociales en esa ocasión.

Con información de Télam