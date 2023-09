La fuerte lluvia obligó al Turismo Nacional a suspender las finales

El Turismo Nacional tuvo este fin de semana su esperado regreso al circuito Nº 12 del autódromo de Buenos Aires pero el clima no se asoció a lo que resultó una fiesta frustrada. De hecho, la lluvia obligó a suspender las Finales de la Clase 2 y la Clase 3. A esta determinación se llegó luego de una reunión entre los dirigentes de APAT, las autoridades de la CDA del ACA y los pilotos de ambas divisiones, entre los que figura el bahiense Sebastián Pérez.

A raíz de la lluvia que se hizo presente al momento de largarse, la Final de la Clase 2 se puso en marcha con los coches en fila india y el auto de seguridad comandando el pelotón. Sin embargo, al cabo de dos giros en esas condiciones se decidió detener la competencia con bandera roja porque “el spray era muy alto pese a que los autos iban a baja velocidad”, según explicó el comisario deportivo José Luis Raimondo.

⚠️ La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), informa que ha sido suspendida la realización de las pruebas finales de Turismo Nacional C2 y C3 que iban a disputarse en el @AutodromoBA



➡️ A la brevedad, se darán mayores detalles al respecto



📸 : @agenciava pic.twitter.com/V0rQjepIqn — Turismo Nacional (@prensatn) September 3, 2023

Inicialmente, y mientras los pilotos de la Clase 2 aguardaban con sus autos detenidos en la recta principal, las autoridades de APAT y la CDA del ACA acordaron con los pilotos de la Clase 3 esperar hasta las 15:00 para tomar una determinación. Sin embargo, la decisión se adelantó y se tomó 35 minutos de la hora estipulada. “Se suspendió, íbamos a esperar hasta las 15:00, pero siguió lloviendo cada vez más fuerte y nos pusimos todos de acuerdo en que no se podía correr”, explicó Nicolás Iglesias, otro de los comisarios deportivos.

“Lo más importante es la seguridad de los pilotos. Y la seguridad no estaba. No porque el circuito esté mal: está impecable. Lo que pasa es que al llover tanto, hay mucha agua, se levanta mucho spray y no se ve nada. Del puesto 10 para atrás es ir ‘ciego’ y no se disfruta. Correr con lluvia es hermoso, pero siempre y cuando uno pueda ver. Ir a 250 km/h sin ver es una locura. El año pasado corrimos en La Pampa cuando no estaba para correrse… Uno va aprendiendo y (esta vez) no quisimos exponer a los pilotos en ningún momento”, explicó Emanuel Moriatis, presidente de APAT, a Campeones.

El titular del TN descartó que las Finales se disputen mañana lunes y adelantó qué alternativas se barajan. “No, es muy difícil para los equipos quedarse un día más. Eso lo descartamos. El reglamento es abierto para suspenderla y que quede así, con los puntos de la clasificación y las series, ya que el campeonato es válido hasta con 8 fechas; o hacer una carrera doble, puntaje y medio… Se evaluará en la semana con la CDA”, añadió Moriatis.

Esta situación se asemeja a la que se vivió el 12 de febrero de 2017 en el autódromo de La Plata, con la diferencia de que la Clase 2 sí pudo disputar la Final. En cambio, no sucedió lo mismo con la Clase 3. Hace 6 años, la categoría recuperó la carrera que no pudo realizarse en el “Mouras” en la siguiente fecha (Toay), donde hubo dos Finales: una el sábado y la otra, el domingo. Aquella vez, al igual que hoy, las series de la división mayor habían sido ganadas por pilotos de Ford: Hannah Abdallah, Julián Santero y Ezequiel Bosio.

Como por cuestiones reglamentarias toda fecha se considera concluida luego de 7 días de inciada, lo que sucedió este fin de semana en Buenos Aires no tendrá continuidad en Toay. En 2017, se solucionó de la siguiente manera: se realizó una única clasificación y se tomaron en cuenta las dos mejores vueltas; la más veloz, para ordenar la grilla de la Final suspendida en La Plata y la segunda más rápida, para establecer las grillas de las series de la fecha pampeana propiamente dicha.

El pronóstico de lluvia para el resto de la jornada hizo que se desechara la posibilidad de llevar a cabo las Finales por la tarde, a la espera de una mejora climática. El último antecedente de una fecha de TN que se completó un domingo por la tarde fue el 26 de julio de 1998 en Balcarce 1998 por la niebla que hubo en la mañana. Los ganadores fueron «Rex» (VW Gol) en la Clase 2 y Julio César Catalán Magni (Ford Escort) en la Clase 3.

Fuente: LB24 / Campeones.