Racing se mide en Colombia ante Atlético Nacional

El Atlético Nacional de William Amaral de Andrade, que se encuentra en alza, recibirá al irregular Racing de Fernando Gago, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot, con el arbitraje de Braulio Machado, quien estará acompañado por Rodrigo Correa (primer asistente), Bruno Pires (segundo asistente), Paulo Zanovelli (cuarto árbitro), Rodolpho Toski (VAR) y Fabricio Vilarinho (AVAR).

El equipo colombiano evidenció una mejora con la llegada de su nuevo entrenador, el brasileño William Amaral de Andrade. De hecho, lleva tres partidos invicto (1-1 vs Once Caldas, 3-1 vs América de Cali y 2-1 vs Jaguares) y no pierde desde el pasado 8 de junio, cuando cayó por la mínima frente a Millonarios (amistoso internacional).

Los dirigidos por Fernando Gago alternan buenas y malas, lo que provocó una marcada irregularidad que se vio reflejada en la Liga Profesional, donde terminó 12° al cosechar 36 puntos tras 27 fechas.

A pesar de dicho andar, lo cierto es que la Academia ha perdido solo un encuentro (1-2 vs River) de los últimos once enfrentamientos, obteniendo cinco victorias (Vélez, Ñublense, Colón, San Martín de Tucumán, Central Córdoba) y siete empates (Instituto, Barracas Central, San Lorenzo, Estudiantes, Rosario Central).

Posibles formaciones

Atlético Nacional: Kevin Mier; Édier Ocampo, Juan Aguirre, Cristian Zapata, Andrés Salazar; Neyder Moreno, Jhon Solis, Nelson Deossa; Dorlan Pabón, Jefferson Duque, Álvaro Angulo. DT: William Amaral de Andrade.

Racing: Matías Tagliamonte; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Jonatan Gómez; Nico Oroz, Maxi Romero o Roger Martínez y Gabriel Hauche o Maxi Romero. DT: Fernando Gago.