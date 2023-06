Bronca en Huracán por los fallos arbitrales: “No se hacen cargo”

Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

A Huracán le queda la chance de la final extra para el torneo apertura del Oficial de la Liga del Sur, pero todavía le dura la bronca de la derrota como local ante Liniers por 2 a 1 y principalmente contra el polémico arbitraje, en donde le anularon tres goles y no le sancionaron un penal a favor.

El juez principal del juego fue Facundo Gorosito. Mientras que Carlos Patetta fue el línea uno, Giuliano Notarángelo el dos y Ezequiel Ponce el cuarto árbitro.

El capitán del globo, Leonel Navarro, analizó el juego y sostuvo que “creo que hicimos un muy buen partido. En el primer tiempo tuvimos chances para ir ganando tranquilos, y yo tuve la más clara que me sacaron en la línea”.

Luego contó que le dieron dos versiones sobre uno de los goles anulados. “Obviamente el primer gol, que le anularon a Brian Scalco, todavía no entiendo qué offside se cobró porque me explicaron dos cosas distintas. Primero el línea (Carlos Patetta) me explicó que cobró que Nicolás Achigar molestó a Boris Herrera cuando cabeceó, cuando Achigar estaba a cuatro metros de Boris y jamás lo molestó; y después dijo que se lo cobró a Brian Scalco, porque cuando partió el balón estaba adelantado y eso no fue así”.

Por otro lado, sobre el penal no cobrado, por una mano sobre la línea del área grande de Emanuel Tamalet, opinó que “estaba pisando la línea, es más finita, pero el línea (Patetta) se lavó las manos y no pudo o quiso ayudar al árbitro (Facundo Gorosito). Creo que hicimos mucho en el partido para ganarlo y nos fuimos con las manos vacías”.

Foto: Emmanuel Briane – La Nueva

“En el segundo tiempo el otro gol anulado a Gastón Santillán, para mi es jugada del árbitro porque se ve claro que en el pelotazo el que peina la pelota es Boris Herrera y no Leandro Jeva, por lo cual Santillán está habilitado”, remarcó el diez en LA BRÚJULA 24.

“Mientras que el tercer tanto anulado creo que cuando salió la pelota, el línea ya estaba levantando la bandera. La verdad que así es muy difícil, te genera mucha impotencia y no podes hacer nada porque en la mínima que vas a protestar o algo te terminas quedando sin jugadores porque en vez de hacerse cargo te llenan de tarjetas, pero ellos siguen dirigiendo como si nada”, culminó el capitán del globo.

Sobre el rendimiento del equipo ante Liniers, sostuvo que “sabemos que de local generamos mucho y damos un plus, el domingo lo hicimos pero lamentablemente nos quedamos con las manos vacías, creo que los fallos fueron determinantes para que perdiéramos”.

Por último, sobre si para la definición en la final extra prefieren a La Armonía o a Liniers, Navarro sostuvo que “a esta altura no tenemos preferencias. Los dos tienen sus cosas y por algo están en la final. Nosotros tenemos que enfocarnos y trabajar estos 15 días para llegar de la mejor manera a la final, con mucha bronca pero tenemos una bala más que vamos a hacer lo posible para quedarnos con el torneo”.