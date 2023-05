Como todos los días, la periodista Laura Ubfal brindó un pormenorizado detalle de los temas más candentes del mundo del espectáculo. Porque todo lo que hay que saber lo encontrás en el programa “Hora Pico”, por La Brújula 24.

Primero, la profesional dijo “que estuvo bárbaro ayer Intrusos, eso depende de los días”.

El cruce de Flor de la V con La Mole

“Yo estaba afuera, pero es indignante ver a un señor golpeador poniendo excusas. Uno duda mucho de sus dichos y sobre todo de la justicia. De su lado, obviamente, está el dinero. Reconoció haber golpeado a su mujer, según él fue solamente un cachetazo. Y toman esa cuestión puntual,por eso le dieron una condena por la que no irá a la cárcel”.

🗣️ La "Mole" Moli, del éxito al ocaso: rompe el silencio tras la audiencia



💬 "Jamás amenacé de muerte a mi exmujer".



💬 "De 4 causas en 3 fui absuelto".



💬 "Si le acepté lo de la cachetada, se que no estuvo bien y me equivoqué".



Cc @intrusos @Flordelav pic.twitter.com/LtesChmmAL — América TV (@AmericaTV) May 17, 2023

Los periodista apuntados por Jey Mammón

“Ángel, Flor, el productor José Núñez, que hasta hace poco estaba en contenidos artísticos del canal. Yanina. Va contra todos por un millón de dólares a cada uno. Es una lista de 8 periodistas y conductores”.

El debut de Polémica en el Bar

“Arrancó un poco flojo, me parece que le faltó un poco de humor a la mesa. Mi idea era que Alfa hiciera un poco de humor, no que estuvieran todo el tiempo hablando de las pistolas Taser. No estuvo mal Marcela, ella estuvo muy bien. El original de Polémica era arrancar de un tema serio y que haya contrapropuestas”.

El dolor de Luciana Salazar por la muerte de su mejor amigo

“No se sabe hasta ahora demasiado más. Ella ayer dio el anuncio de que apareció muerto su mejor amigo, pero no se sabe más. No veo ni que la tele ni nadie hable del tema. Es un estilista, pero no se cuál es el tema, qué es lo que hay detrás. Tenía una peluquería con su nombre, una cosa espantosa”.

Para conocer más sobre estos temas podés ingresar a Laubfal.com